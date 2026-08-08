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影／五角大廈新公布UFO檔案！阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。圖／ 截自 war.gov/ufo
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。圖／ 截自 war.gov/ufo

美國國防部7日公布新一批不明飛行物體（UFO）文件與影像，包括軍方2021年在阿曼灣上空遭遇不明物體的紀錄，以及一名前軍方飛行員回憶，2002年在阿富汗服役期間曾看到一個巨大三角形物體掠過上空，甚至遮住星光。

CBS新聞報導，UFO也稱不明異常現象（UAP）。美國總統川普1月簽署行政命令，要求軍方及其他政府機構公布更多相關資料，這是當局依命令第5次釋出檔案。五角大廈這次在UFO網站公布41份文件、影像及影片，來源包括國防部、聯邦調查局、中央情報局、國務院及總統行政辦公室，時間橫跨1950年至今年。

其中6段影片是同一事件的不同版本，內容顯示特戰部隊2021年9月搭乘AC-130J空中砲艇，在阿曼灣進行實彈演習時遭遇不明物體。隨附情報報告指出，部隊當時觀察到約25起UAP。

報告稱，這些物體呈低溫球體，以不同編隊在低空飛行，時速約402至2092公里，並做出激烈操作，似乎還會對飛機主砲開火產生反應。五角大廈負責調查UAP的全領域異常現象解析辦公室至今仍無法釐清這起事件。

另一段由美國中央司令部提交的影片，則是軍機2025年在中東人口稠密地區上空拍攝，畫面可見一個疑似物體快速掠過螢幕，這起事件同樣未獲解釋。

這批資料也包括聯邦調查局8份「302表格」。其中一份記錄2024年對一名前軍方飛行員的訪談。他表示，軍方飛行員自前一年起，多次在午夜至凌晨3時看到天空出現奇怪光點；他2023年10月從麻州飛往愛爾蘭途中也曾目擊，之後又看過約10次類似現象。

這名飛行員還向探員回憶，2002年在阿富汗服役時，凌晨約4時30分曾看到巴格蘭上空星光逐漸被遮住，像有一個巨大物體由西向東飛過。物體呈等邊三角形、沒有燈光，也未發出聲音，速度與高度保持不變，航速估計約150節、時速約278公里。

他估計物體長約152公尺，但無法完整看清外形；同行飛行員也目擊這個三角形物體。五角大廈表示，這不會是依川普行政命令公布的最後一批資料，未來還會陸續釋出更多檔案。

五角大廈 阿富汗 UFO

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