聽新聞
0:00 / 0:00

最高法院才擋下！川普捲土重來 再推罷免聯準會理事庫克

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯準會理事庫克5月27日在加州帕洛阿爾托的史丹福經濟政策研究所發表談話。路透
美國聯準會理事庫克5月27日在加州帕洛阿爾托的史丹福經濟政策研究所發表談話。路透

美國總統川普推動罷免聯準會理事庫克（Lisa Cook），6月遭最高法院阻止後，如今捲土重來。華爾街日報7日報導，川普一名高階幕僚本周致函庫克表示，總統正根據房貸詐欺指控「考慮解除」她的職務，並要求她在8月底前提出書面答覆。庫克則稱指控毫無根據。

整起事件始於去年8月，川普先在社群媒體發文稱庫克「必須辭職」，數天後又致函通知她立即遭到免職，成為聯準會歷史上首位試圖罷免理事的美國總統。庫克隨後提告，主張川普沒有罷免她的理由，也未提供有實質意義的正當程序。

最高法院6月大致支持庫克，裁定在未提供最低限度程序保障、讓證據得以公開檢視前，不得將她免職。白宮最新致函顯示，川普正試圖依照最高法院所列法律標準再次推動罷免。

這封由白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）署名的信寫道：「由於刑事移送中的指控關係到你的誠實、可信度及履行現職職責的能力，總統已認定，有理由相信這些指控構成解除你職務的正當事由。」斯卡維諾稱庫克犯下的罪，最高可處30年刑期，信中要求庫克在21天內回應。

川普援引聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）提出的刑事移送函，指控庫克2021年在房貸文件上謊報主要住所，以便取得更優惠的貸款條件，卻未正式給予她反駁機會。庫克否認有任何不當行為。她的律師表示，這件事充其量只是無心之過，相關指控只是川普在聯準會安插效忠者、藉此控制貨幣政策的藉口。

庫克的律師洛威爾（Abbe Lowell）表示：「這些指控如今和一年前川普總統試圖罷免庫克理事並干預聯準會獨立性時一樣毫無根據。我們將和先前一樣，挑戰這個最新藉口，保住她的職位及聯準會的歷史性角色。」財務申報文件顯示，庫克為保住職位而抗爭期間，法律費用已增至超過100萬美元，並由捐款支應。

川普 罷免 庫克 聯準會 美國 白宮

延伸閱讀

Fed多名官員釋鷹派訊號

川普簽署行政命令限縮出生公民權 恐再掀法律戰

美上訴法院裁定白宮宴會廳停工 川普誓言上訴最高院

川普可能獲得課徵關稅的明確授權 中、印、歐盟恐受衝擊

相關新聞

美參院50對49票通過！川普前私人律師出任司法部長 川普大讚他是明星

曾任美國總統川普私人律師的布蘭希今天獲聯邦參議院確認出任司法部長。儘管民主黨對司法部政治化引以為憂，共和黨人對此滿不在乎

談新空軍一號防禦不足丟安全許可 前空軍部長傻眼：我洩露什麼機密？

紐約時報與華爾街日報近日報導，卡達政府贈送給美國總統川普的新空軍一號欠缺傳統總統專機的防禦能力，並分別引述拜登政府前空軍部長肯德爾（Frank Kendall）的意見。美國國防部長赫塞斯以肯德爾涉嫌洩露空軍一號機密資訊為由，撤銷他的安全許可。

華男買紐約「蜘蛛人的家」 3年後才知道…前屋主就姓帕克

紐約郵報報導，紐約皇后區（Queens）一位屋主，起初完全不知道自己買下的房子，竟是漫畫中蜘蛛人（Spider-Man）與梅嬸（Aunt May）在紐約的真實住址。如今，他卻像這位超級英雄一樣，默默肩負起守護這個傳奇地址的責任，甚至經常收到來自世界各地、寄給蜘蛛人的童真粉絲信。

惡夢情境？AI首製造「合成病毒」　恐成生物武器

史丹福大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧(AI)設計出全新「合成病毒」，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

房市也現「K型經濟」 學者：通膨讓首購族更難備頭期款

CNBC新聞頻道7日報導，「K型經濟」(K-shaped economy)也反映於美國房地產市場，豪宅銷售量增加，首購族則陷入掙扎。

亞馬遜悄蓋數據中心 加州小鎮居民開工才知

華爾街日報7日報導，電商龍頭亞馬遜(Amazon)與加州吉爾洛(Gilroy)市府花了多年磋商規模20億元的數據中心興建計畫，當地居民卻直到動工之前幾乎毫不知情。如今居民已經針對興建計畫發動抗議，批評數據中心計畫在不曾召開公聽會、通過公民投票的情況下展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。