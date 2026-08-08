最高法院才擋下！川普捲土重來 再推罷免聯準會理事庫克

美國總統川普推動罷免聯準會理事庫克（Lisa Cook），6月遭最高法院阻止後，如今捲土重來。華爾街日報7日報導，川普一名高階幕僚本周致函庫克表示，總統正根據房貸詐欺指控「考慮解除」她的職務，並要求她在8月底前提出書面答覆。庫克則稱指控毫無根據。

整起事件始於去年8月，川普先在社群媒體發文稱庫克「必須辭職」，數天後又致函通知她立即遭到免職，成為聯準會歷史上首位試圖罷免理事的美國總統。庫克隨後提告，主張川普沒有罷免她的理由，也未提供有實質意義的正當程序。

最高法院6月大致支持庫克，裁定在未提供最低限度程序保障、讓證據得以公開檢視前，不得將她免職。白宮最新致函顯示，川普正試圖依照最高法院所列法律標準再次推動罷免。

這封由白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）署名的信寫道：「由於刑事移送中的指控關係到你的誠實、可信度及履行現職職責的能力，總統已認定，有理由相信這些指控構成解除你職務的正當事由。」斯卡維諾稱庫克犯下的罪，最高可處30年刑期，信中要求庫克在21天內回應。

川普援引聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）提出的刑事移送函，指控庫克2021年在房貸文件上謊報主要住所，以便取得更優惠的貸款條件，卻未正式給予她反駁機會。庫克否認有任何不當行為。她的律師表示，這件事充其量只是無心之過，相關指控只是川普在聯準會安插效忠者、藉此控制貨幣政策的藉口。

庫克的律師洛威爾（Abbe Lowell）表示：「這些指控如今和一年前川普總統試圖罷免庫克理事並干預聯準會獨立性時一樣毫無根據。我們將和先前一樣，挑戰這個最新藉口，保住她的職位及聯準會的歷史性角色。」財務申報文件顯示，庫克為保住職位而抗爭期間，法律費用已增至超過100萬美元，並由捐款支應。