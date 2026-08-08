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美上訴法院裁定白宮宴會廳停工 川普誓言上訴最高院

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
白宮宴會廳施工現場。美聯社
白宮宴會廳施工現場。美聯社

美國上訴法院今天對總統川普白宮宴會廳興建計畫做出不利裁定，維持下級法院的判決，認定由於國會尚未批准這項工程，因此施工必須暫停。川普譴責上訴法院裁定，誓言將向最高法院提出上訴。

法新社報導，這家上訴法院在審理案件期間曾暫時允許工程繼續進行，如今維持原審裁定，但同時將自身判決暫緩生效兩週，讓川普有時間向最高法院提出上訴。

由3名法官組成的美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit）合議庭，以2比1的票數維持地方法院命令，要求停止所有地面以上的工程施工，但允許地下工程持續進行，因為地下將興建一座軍事掩體。

上訴法院多數法官指出：「本案裁決完全無關於擬議中的宴會廳是否符合政策需要，也不表示被告最終不得興建宴會廳…本裁決的真正意義在於，在地方法院迅速審理本案期間，被告不得在未取得國會授權下興建這些設施，這是憲法與法律所要求的。」

川普今天譴責上訴法院下令暫停白宮宴會廳工程的裁定，並誓言將向最高法院提出上訴。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們將立即向美國最高法院提出上訴。

他形容這是「一項可怕、出於政治動機且違法的裁定」，還表示這項裁定違背了美國的國家安全利益。

川普曾多次抱怨白宮缺乏足夠空間舉辦國宴等大型正式活動，因此他逕自下令興建這座大型宴會廳。

白宮 川普 哥倫比亞

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