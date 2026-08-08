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禁止生育旅遊！川普簽行政命令 再限「出生公民權」

聯合報／ 編譯廖振堯、周辰陽／綜合報導
美國總統川普7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。路透
美國總統川普7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。路透

美國總統川普六日簽署兩項行政命令，再次限制美國「出生公民權」。白宮副幕僚長米勒說，第一項命令規定，嬰兒父母屬於「美國的敵國僑民、外國恐怖組織成員，與為外國政府遊說及行事的眾多類別人士」，就將不具美國公民資格；第二項命令則禁止「生育旅遊」。

美國聯邦最高法院六月卅日以六比三的票數駁回川普限制出生公民權的行政命令，理由是違反美國憲法第十四修正案。預料川普的新命令仍將面臨法律挑戰。法律專家認為，由於聯邦最高法院已有相關裁定，新命令的法律效力有待觀察。

川普六日在白宮橢圓辦公室強調，聯邦最高法院六月的裁定「非常不幸」，如今「有人靠生育旅遊建立商業模式」；「制度不該這樣運作，這是恥辱。他們用金錢買到美國國籍，我們絕不會坐視不管」。

第二項命令指示美國國務卿及國土安全部長發布遏制生育旅遊的規則和指引，並打擊美國國內外相關行業。美國法律已禁止以「在美國分娩替子女取得美國公民身分」為主要目的的旅遊簽證。

美國聯邦眾議院「監督與政府改革委員會」已調查做月子中心。該委員會表示，美國公民身分帶來的益處是獨特的特權，但外國孕婦主要來自中國大陸與俄羅斯，恐威脅美國國安和選舉公正性。

美國無黨派智庫「移民政策研究所」今年估計，全美每年約三五○萬名新生兒約二點六萬人可能屬於此類。

川普 命令 美國公民 白宮 嬰兒

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