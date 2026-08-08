聽新聞
0:00 / 0:00
禁止生育旅遊！川普簽行政命令 再限「出生公民權」
美國總統川普六日簽署兩項行政命令，再次限制美國「出生公民權」。白宮副幕僚長米勒說，第一項命令規定，嬰兒父母屬於「美國的敵國僑民、外國恐怖組織成員，與為外國政府遊說及行事的眾多類別人士」，就將不具美國公民資格；第二項命令則禁止「生育旅遊」。
美國聯邦最高法院六月卅日以六比三的票數駁回川普限制出生公民權的行政命令，理由是違反美國憲法第十四修正案。預料川普的新命令仍將面臨法律挑戰。法律專家認為，由於聯邦最高法院已有相關裁定，新命令的法律效力有待觀察。
川普六日在白宮橢圓辦公室強調，聯邦最高法院六月的裁定「非常不幸」，如今「有人靠生育旅遊建立商業模式」；「制度不該這樣運作，這是恥辱。他們用金錢買到美國國籍，我們絕不會坐視不管」。
第二項命令指示美國國務卿及國土安全部長發布遏制生育旅遊的規則和指引，並打擊美國國內外相關行業。美國法律已禁止以「在美國分娩替子女取得美國公民身分」為主要目的的旅遊簽證。
美國聯邦眾議院「監督與政府改革委員會」已調查做月子中心。該委員會表示，美國公民身分帶來的益處是獨特的特權，但外國孕婦主要來自中國大陸與俄羅斯，恐威脅美國國安和選舉公正性。
美國無黨派智庫「移民政策研究所」今年估計，全美每年約三五○萬名新生兒約二點六萬人可能屬於此類。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。