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2028誰來接班？華郵：川普私下要金主挺范斯 沒提魯比歐

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普（中）並未表態特別支持副總統范斯（左）或國務卿魯比歐（右）選2028年總統。路透
美國總統川普（中）並未表態特別支持副總統范斯（左）或國務卿魯比歐（右）選2028年總統。路透

華盛頓郵報六日引述知情人士報導，儘管川普公開發言時，對二○二八年共和黨籍總統候選人選持開放態度，但私下卻要求金主支持副總統范斯；幕僚則說，私下言論並不代表川普已經對人選心有所屬。

上述知情人士表示，川普兩周前在白宮橢圓辦公室和共和黨金主會面時直言，「說到底，我們需要推舉范斯」。

過去一年對於在范斯與兼任白宮國安顧問的國務卿魯比歐間，由誰出馬角逐二○二八年總統大選，川普在公開發言並未明顯青睞哪位。他公開說，范、魯兩人可以組成很好的搭檔，但並未明言是「范魯配」或「魯范配」。川普甚至拋出自己「選第三任」的風向球，在自創社媒真實社群貼出「川普二○二八」圖片。

白宮官員說，川普七月搭「陸戰隊一號」直升機途中，就范斯與魯比歐問鼎二○二八詢問幕僚。一位幕僚指稱，川普私下已認定范斯為接班人，但范斯何時宣布參選和川普何時為范斯公開背書等細節，目前都言之過早。

知情的川普顧問說，范斯過去一年半做了很多政治工作。他近來協助川普斡旋美伊六月達成的初步停火協議、主持打擊聯邦福利詐欺工作小組，並在六月宣傳自己的新書「聖餐：尋回信仰之路」時成功應對多場媒體訪問，都讓川普印象深刻。

不過，六位川普顧問與盟友說，尚不確定是否已敲定由范斯出馬，川普在不同對象面前會有不同發言，他對二○二八的支持對象隨時可能生變。

川普幕僚也大多認為，川普將盡量延後為二○二八的人選背書，以免令自己淪為「跛腳」總統。

共和黨二○二八人選很大程度將取決於十一月舉行的期中選舉結果。若共和黨表現不佳，黨內可能出現迎戰川普欽點人選的挑戰者，對川普政府也將提出更多批評。屆時共和黨人雖不便直接批評川普，但可能轉而檢討范斯或魯比歐，這種狀況已在網路上出現，右翼網紅因美伊戰爭問題而將矛頭指向范斯。

接近魯比歐的消息人士說，他目前對任何與二○二八有關的話題都頗「反感」，最近減少受訪，以免引發外界更多揣測。白宮顧問提到，川普仍希望見到范斯和魯比歐搭檔參選，但不清楚魯比歐是否願擔任范斯副手。

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