聽新聞
0:00 / 0:00

美就業急凍 升息壓力減 7月非農就業意外減2.3萬人

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減。美聯社
美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減。美聯社

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力，美股三大指數7日早盤應聲上漲。

美國勞工統計局7日公布，7月非農就業人數月減2.3萬人，遠低於市場預期的增加8萬人，主因為地方政府教育部門減少5萬人，零售業流失1.9萬個工作，金融活動部門就業人數也減少1.4萬人。

美非農就業人數變動
美非農就業人數變動

休閒與餐旅業就業人數降至近一年低點，餐廳與酒吧紛紛裁員，顯示在7月19日落幕的世界盃，並未如許多預測人士原先期待般提振就業市場。

不過，製造業與營建業就業人數持續增加。許多經濟學家指出，2026年的人工智慧（AI）資料中心建設潮，可能是推升營建勞工需求的原因之一，即使住宅營建活動仍受到高利率壓抑。

6月的非農就業人數也遭大幅下修，從原先的增加5.7萬人，下調至僅增加2萬人，若再計入5月下修人數，這兩個月合計下修10.3萬人；另外，隨勞動參與率進一步降至逾五年新低的61.4%，7月失業率也小幅降至4.1%，顯示失業率下降，很大程度是因更多人退出勞動市場，且主要來自16至24歲族群。

近日，多名Fed官員表示，若物價上漲速度未見放緩，可能最快9月升息，但最新報告顯示，在物價上漲及伊朗戰爭帶來不確定性之際，美國勞動市場可能開始轉弱。

最新報告出爐後，交易員對9月、10月的升息預期雙雙滑落；芝商所FedWatch工具顯示，Fed 9月升息的機率降至44%，10月升息的機率則降至58.3%。彭博經濟研究說，下周將公布的消費者物價指數（CPI）料將維持溫和，核心CPI可望降溫至2.4%，通盤考量就業與通膨後，認為Fed很可能9月繼續按兵不動。

美國總統川普雖再度強調對低利率的偏好，但他在7日播出的訪問中也坦承，這並非Fed主席華許一人能做的決定，顯示川普對這位新任主席的立場，未如像對鮑爾那般強硬。

升息 非農就業 聯準會

延伸閱讀

非農就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早 因7月就業數據無關緊要

月減2.3萬人！美7月非農就業報告出爐 5、6月合計下修10.3萬人

美新增就業人數低於預期 小非農報告：7月增加4.4萬人

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

相關新聞

馬斯克先進晶圓廠跨大步 將投入168億美元興建Terafab園區

馬斯克的太空公司SpaceX與電動車公司特斯拉（Tesla）初期將投入168億美元，在美國德州格萊姆斯郡（Grimes County）興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，同時還計劃自建天然氣發電廠以支援電力，而且開始為Terafab開出記憶體製程整合工程師的職缺。

AMD收購新創Taalas 有助提供推論晶片

超微（AMD）6日宣布，已簽署最終協議，收購總部位於加拿大多倫多的AI晶片新創公司Taalas，交易金額未公開。此舉將使AMD在通用圖形處理器（GPU）之外，向蓬勃發展的資料中心市場提供專用AI推論晶片，提升產品線的多元性。

OpenAI打造「甜甜圈」音箱

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元。

AI設計新病毒 引發論戰

美國史丹福大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

科技媒體Information報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達正測試至少三種版本的下一代AI加速器Rubin Ultra，部分版本的記憶體使用量低於原先公布的規格，反映該公司正設法因應高頻寬記憶體（HBM）晶片供應可能不足的問題。

美就業急凍 升息壓力減 7月非農就業意外減2.3萬人

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力，美股三大指數7日早盤應聲上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。