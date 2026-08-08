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防中國傾銷 美對多晶矽產品加關稅

聯合報／ 國際中心、記者陳儷方／綜合報導
美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進口價格。美聯社
美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進口價格。美聯社

美國總統川普六日簽署公告，對「多晶矽」製成的進口產品加徵百分之十五關稅，並對衍生產品設定一系列最低進口價格，自十二月四日起生效。

但來自台灣、日本、南韓、瑞士、列支敦斯登及歐盟的進口產品，根據該公告加徵的美國一九六二年「貿易擴張法」二三二條款關稅和美國稅則號列（ＨＴＳＵＳ）第一欄適用稅率的總和應等於百分之十五；來自英國且必須根據該公告徵關稅的產品，適用稅率應為百分之十。

根據該公告，適用最低進口價格的產品包括多晶矽、多晶矽晶錠與晶圓、太陽能電池及太陽能模組。

我經濟部表示，我國多晶矽產品出口至美國金額約三點二億美元，占我國同產品全球總出口額百分之廿五。其中出口至美國矽晶圓產品金額為二點五億美元，主要供應美國半導體業者使用。我國已赴美投資的半導體業者可享有豁免額度，也可當地採購，足以降低受影響程度；至於太陽能用矽晶片，我國並未生產。

川普簽署該公告後，一旁的美國商務部長盧特尼克說，多晶矽可謂製造矽晶圓、半導體的基礎原料，美國有必要將供應鏈帶回國內，「我們正設定價格，使中國無法再進行傾銷，我們也設定關稅」。美國已有相關產業的基礎，但規模還太小。

多晶矽 關稅 稅率 反傾銷 矽晶圓

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