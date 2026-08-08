挺自家產業 美禁關鍵礦物廢料出口

美國商務部六日宣布，將禁止鎢廢料及電池廢棄物出口。這是美推動國內回收產業與關鍵礦物生產計畫一環。這符合市場預料，是美降低對中依賴最新作為之一。

美國總統川普上周簽署行政命令，授權聯邦政府限制含高價值關鍵礦物的廢料出口至中國大陸及其他國家。根據該命令，禁止出口項目包括鋰電池經粉碎後產生的「黑粉」，內含鋰、鎳、鈷等金屬混合物和含鎢廢料。

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）說，該命令已刊登在聯邦公報，自廿七日起生效一年。

隨著美中在取得關鍵礦物上的緊張升高，華府已透過出口管制、關稅及補貼國內產業等方式重建本土供應鏈。

美國智庫「確保美國未來能源組織」經理奧伊蘇說，樂見川普政府認識到從廢料回收可再利用關鍵材料的重要性。根據該命令，唯有企業在證明出口禁令將造成過度困難或無法彌補的損害時，美國政府才可能依個案核准豁免。

國際環保組織「巴塞爾行動網」表示，美國每月出口近三點三萬公噸電子廢棄物及其他廢料，其中許多含有回收可再利用的關鍵礦物。

美民營鎢回收公司Amermin肯定川普政府實施此一禁令，但直言美國仍需提升國內的廢料處理能力。該公司執行長麥亞當斯說，「禁令只是暫時的止血措施，我們必須開始在本土建立完整回收基礎設施」。