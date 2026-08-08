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川普又想限制出生公民權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普6日簽署兩項行政命令，再度試圖限制出生公民權，鎖定赴美生子者及部分外籍人士的子女。這是最高法院今年6月駁回他先前限制出生公民權的行政命令後，川普第二度出手，預料將再次引發法律攻防。

根據川普簽署的行政命令，若孕婦入境美國的主要目的是生產，也就是俗稱「生育旅遊」，其子女將不得取得美國公民身分。此外，被認定為外國敵人、外國恐怖分子，以及代表外國政府活動的外國代理人，他們在美國出生的子女也不能取得美國公民身分。

川普在白宮橢圓形辦公室表示，最高法院先前對出生公民權做出「非常不幸的裁決」，因此政府必須調整政策，「因為這非常不公平」。

白宮副幕僚長米勒表示，新措施將禁止赴美生子。不過，美國現行法律原本就禁止以讓子女取得美國國籍為主要目的申請簽證，因此新行政命令將帶來哪些額外新效果，目前仍不明朗。

最高法院今年6月判定，憲法第十四修正案保障幾乎所有出生於美國者享有公民權，即使父母是非法居留或僅短期停留美國，子女仍可取得美國國籍。法院認定，川普去年上任後簽署、試圖全面限制出生公民權的行政命令違憲，因此駁回。川普政府官員表示，針對赴美生子的措施符合法律規定，因為不少人申請簽證時會隱瞞赴美生子的真正目的。

川普 美國公民 白宮

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