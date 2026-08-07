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路透社民調曝光！美國民主黨進步派部分主張 獲獨立選民支持

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國民主黨進步派提出的「全民聯邦醫療保險」及對億萬富翁加徵新稅等政策，今年帶動塞德等候選人在黨內初選異軍突起，動搖黨內既有體系同時，也引發對期中選舉選情的憂慮。 美聯社
美國民主黨進步派提出的「全民聯邦醫療保險」及對億萬富翁加徵新稅等政策，今年帶動塞德等候選人在黨內初選異軍突起，動搖黨內既有體系同時，也引發對期中選舉選情的憂慮。 美聯社

美國民主黨進步派提出的「全民聯邦醫療保險」及對億萬富翁加徵新稅等政策，今年帶動塞德等候選人在黨內初選異軍突起，動搖黨內既有體系同時，也引發對期中選舉選情的憂慮。

儘管這些主張絕非進步派的全部政見，不過路透社/益普索（Reuters/Ipsos）本週初完成的民調發現，相關主張獲得可能牽動總統川普所屬共和黨未來兩年能否掌控國會多數的獨立選民支持。

為期6天、針對全美進行的這項民調結果顯示，約有64%已經完成選民登記程序、取得投票資格的獨立選民支持對企業和億萬富翁加稅，僅有15%表示反對。

此外，60%獨立選民支持由政府為所有美國人提供醫療保險。包括民主黨密西根州聯邦參議員提名人塞德（Abdul El-Sayed）等進步派支持將現行政府醫療保險計畫擴及所有美國人的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）。

調查結果為塞德這類候選人另闢蹊徑。他與共和黨籍羅傑斯（Mike Rogers）預期的激烈對決將是決定聯邦參議院控制權的關鍵一役。密西根州在最近3屆總統大選中有兩次由川普勝出，塞德面臨的挑戰明顯高於角逐民主黨鐵票區的其他知名進步派人士。

川普為首的共和黨人緊抓民主社會主義運動的崛起，試圖把所有民主黨人描繪成極端分子，甚至有時錯誤地將他們貼上共產主義者的標籤。

儘管塞德並非全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America）的成員，他仍獲得與該運動有關的民主黨人士支持。

共和黨策士菲赫里（John Feehery）談到塞德時說：「這個標籤對他造成的傷害遠大於那些問題…共和黨會說他是社會主義者，且他獲得（聯邦參議員）桑德斯（Bernie Sanders）和（聯邦眾議員）歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）背書…塞德讓左派非常興奮，卻讓中間派感到害怕。」

這項民調於7月29日至8月3日以線上方式進行，總共回收4505份美國成人意見，其中包括1097位已經登記投票的獨立選民。針對獨立選民看法，這項調查結果的誤差範圍為正負3個百分點。

民主黨 民調 路透 美國

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