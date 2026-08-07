聽新聞
0:00 / 0:00

川普與科技業關係惹議 AI代理失控後遭兩黨共同批評

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國民主黨與支持總統川普的保守派人士罕見站在同一陣線，批評川普政府近期對OpenAI與Anthropic的人工智慧（AI）代理發動的駭客攻擊反應有限，並將矛頭指向川普與科技業關係過於密切。

兩週前，OpenAI揭露旗下一個AI代理擅自行事，入侵AI公司Hugging Face系統，震撼科技界。白宮當時表示正密切關注事態發展，川普則表示考慮對AI實施管制。

此外，Anthropic也表示，旗下部分AI模型曾入侵另外3家公司系統。

長期支持川普的保守派媒體名人、前白宮策略顧問巴農（Steve Bannon）表示，考量AI可能帶來的國家安全威脅，白宮目前對AI的監管遠遠不足，而問題根源就在矽谷。

巴農接受路透社採訪時說：「科技公司與政府幕僚之間的關係太過密切，不只是白宮，我認為國安體系也是如此…為什麼要讓他們掌控一切？你不該這麼做。我一向反對『深層政府』（deep state）與官僚體制，對AI而言，至少需要一套最基本的監管架構。」

代表俄勒岡州的民主黨籍聯邦參議員魏登（RonWyden）也表達類似憂慮。

他說：「川普總是無故缺席（AWOL），因為他認為AI公司的億萬富豪老闆都站在他這邊。與其試圖解決問題，川普和共和黨盟友反而忙著阻擋各州制定AI法規，並削弱Anthropic等公司原本對使用AI模型所設下的基本安全保護。」

Anthropic今年與美國政府關係惡化，原因是這家AI公司拒絕允許美軍將其AI模型用於大規模國內監控及全自主武器系統。

白宮與OpenAI均未回應置評請求，Anthropic發言人拒絕評論。

根據報導，科技公司及高層主管曾捐出3億多美元，支持川普2024年競選連任及超級政治行動委員會MAGA Inc.。川普當選後任命多位科技界人士出任政府重要職位。

川普政府今年6月表示，將要求OpenAI、Anthropic等AI開發商在模型公開發布前，自願提交具備先進駭客能力的AI模型，接受政府資安測試。

不過，政府至今尚未公布測試細節。路透社之前報導，僅有少數AI模型將納入這項自願性測試。

代表德州的民主黨籍眾議員凱沙（Gregorio Casar）批評，川普「完全沒有保護美國人民免於AI風險」。

他在社群平台X發文指出：「川普接受AI億萬富豪數百萬美元政治捐款。如今面對極度危險的AI資安問題，卻只說建立了一套沒人看過的『自願審查』制度。他完全失職，只顧著收政治獻金，而不是保護我們的工作或國家安全。」

根據美國聯邦選舉委員會（Federal ElectionCommission），OpenAI總裁布羅克曼（GregBrockman）與妻子安娜．布羅克曼（AnnaBrockman）2025年共計向MAGA Inc.捐款2500萬美元。

OpenAI投資者Andreessen Horowitz及共同創辦人霍洛維茲（Ben Horowitz）、安德立森（MarcAndreessen），自川普第2任就職以來共捐出1200萬美元。

此外，谷歌（Google）投資人賈德加（AshaJadeja）、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）及黑石集團（Blackstone）執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman），2025年也各自至少捐出500萬美元支持MAGA Inc.。

川普政府曾試圖遊說國會通過法案，限制各州自行制定AI監管法規，但這項提案最終遭美國參議院以壓倒性票數否決。

川普 失控 科技業

延伸閱讀

AI監管拉鋸戰／AI技術武器化 矽谷雙雄危機因應

下一代AI戰場／AI治理激辯 變成政治議題

AI監管拉鋸戰／川普畫下大西洋數位鐵幕

AI首見自主行騙！創建假身分誘真人批准惡意程式 遭拒還派分身背書

相關新聞

禁止生育旅遊！川普簽行政命令 再限「出生公民權」

美國總統川普六日簽署兩項行政命令，再次限制美國「出生公民權」。白宮副幕僚長米勒說，第一項命令規定，嬰兒父母屬於「美國的敵國僑民、外國恐怖組織成員，與為外國政府遊說及行事的眾多類別人士」，就將不具美國公民資格；第二項命令則禁止「生育旅遊」。

2028誰來接班？華郵：川普私下要金主挺范斯 沒提魯比歐

華盛頓郵報六日引述知情人士報導，儘管川普公開發言時，對二○二八年共和黨籍總統候選人選持開放態度，但私下卻要求金主支持副總統范斯；幕僚則說，私下言論並不代表川普已經對人選心有所屬。

美禁鎢廢料、電池廢棄物出口

美國商務部6日宣布，將禁止鎢廢料及電池廢棄物出口。這是美國推動國內回收產業與關鍵礦物生產計畫的一環。這符合市場預料，是美國降低對中依賴的最新作為之一。

川普又想限制出生公民權

美國總統川普6日簽署兩項行政命令，再度試圖限制出生公民權，鎖定赴美生子者及部分外籍人士的子女。這是最高法院今年6月駁回他先前限制出生公民權的行政命令後，川普第二度出手，預料將再次引發法律攻防。

挺自家產業 美禁關鍵礦物廢料出口

美國商務部六日宣布，將禁止鎢廢料及電池廢棄物出口。這是美推動國內回收產業與關鍵礦物生產計畫一環。這符合市場預料，是美降低對中依賴最新作為之一。

防中國傾銷 美對多晶矽產品加關稅

美國總統川普六日簽署公告，對「多晶矽」製成的進口產品加徵百分之十五關稅，並對衍生產品設定一系列最低進口價格，自十二月四日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。