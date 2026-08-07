川普與科技業關係惹議 AI代理失控後遭兩黨共同批評

美國民主黨與支持總統川普的保守派人士罕見站在同一陣線，批評川普政府近期對OpenAI與Anthropic的人工智慧（AI）代理發動的駭客攻擊反應有限，並將矛頭指向川普與科技業關係過於密切。

兩週前，OpenAI揭露旗下一個AI代理擅自行事，入侵AI公司Hugging Face系統，震撼科技界。白宮當時表示正密切關注事態發展，川普則表示考慮對AI實施管制。

此外，Anthropic也表示，旗下部分AI模型曾入侵另外3家公司系統。

長期支持川普的保守派媒體名人、前白宮策略顧問巴農（Steve Bannon）表示，考量AI可能帶來的國家安全威脅，白宮目前對AI的監管遠遠不足，而問題根源就在矽谷。

巴農接受路透社採訪時說：「科技公司與政府幕僚之間的關係太過密切，不只是白宮，我認為國安體系也是如此…為什麼要讓他們掌控一切？你不該這麼做。我一向反對『深層政府』（deep state）與官僚體制，對AI而言，至少需要一套最基本的監管架構。」

代表俄勒岡州的民主黨籍聯邦參議員魏登（RonWyden）也表達類似憂慮。

他說：「川普總是無故缺席（AWOL），因為他認為AI公司的億萬富豪老闆都站在他這邊。與其試圖解決問題，川普和共和黨盟友反而忙著阻擋各州制定AI法規，並削弱Anthropic等公司原本對使用AI模型所設下的基本安全保護。」

Anthropic今年與美國政府關係惡化，原因是這家AI公司拒絕允許美軍將其AI模型用於大規模國內監控及全自主武器系統。

白宮與OpenAI均未回應置評請求，Anthropic發言人拒絕評論。

根據報導，科技公司及高層主管曾捐出3億多美元，支持川普2024年競選連任及超級政治行動委員會MAGA Inc.。川普當選後任命多位科技界人士出任政府重要職位。

川普政府今年6月表示，將要求OpenAI、Anthropic等AI開發商在模型公開發布前，自願提交具備先進駭客能力的AI模型，接受政府資安測試。

不過，政府至今尚未公布測試細節。路透社之前報導，僅有少數AI模型將納入這項自願性測試。

代表德州的民主黨籍眾議員凱沙（Gregorio Casar）批評，川普「完全沒有保護美國人民免於AI風險」。

他在社群平台X發文指出：「川普接受AI億萬富豪數百萬美元政治捐款。如今面對極度危險的AI資安問題，卻只說建立了一套沒人看過的『自願審查』制度。他完全失職，只顧著收政治獻金，而不是保護我們的工作或國家安全。」

根據美國聯邦選舉委員會（Federal ElectionCommission），OpenAI總裁布羅克曼（GregBrockman）與妻子安娜．布羅克曼（AnnaBrockman）2025年共計向MAGA Inc.捐款2500萬美元。

OpenAI投資者Andreessen Horowitz及共同創辦人霍洛維茲（Ben Horowitz）、安德立森（MarcAndreessen），自川普第2任就職以來共捐出1200萬美元。

此外，谷歌（Google）投資人賈德加（AshaJadeja）、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）及黑石集團（Blackstone）執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman），2025年也各自至少捐出500萬美元支持MAGA Inc.。

川普政府曾試圖遊說國會通過法案，限制各州自行制定AI監管法規，但這項提案最終遭美國參議院以壓倒性票數否決。