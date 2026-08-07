拒答疫情起源 美參院委員會認定佛奇藐視國會

美國參議院一個由共和黨主導的委員會今天表決通過，認定前防疫首席官員佛奇（Anthony Fauci）藐視國會。這是追究佛奇在新冠疫情流行期間，防疫作為可能失當的進一步行動。

法新社報導，佛奇上週在律師建議下，面對聽證會上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）議題的敵意質問，援引憲法賦予的緘默權避免自證其罪。議員當時正就「掩蓋疫情起源」這項未經證實的說法質問佛奇。

佛奇現年85歲，曾任職美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）數十年，堪稱美國相關領域首席專家。

這項表決由共和黨參議員保羅（Rand Paul）主導，投票結果依政黨路線分裂，意圖追究佛奇的一方更添動能。保羅先前曾傳喚已退休的佛奇至參議院國土安全委員會（Homeland Security Committee）作證，他同時也是委員會主席。

聽證會召開前，保羅還對外公開佛奇長達數千頁的私人日記。

佛奇表示，他的律師認為保羅意圖誘使他在聽證會說溜嘴，藉此可導致偽證罪指控，因此他選擇援引憲法第5修正案的權利，拒絕作答。

保羅表示，他打算將委員會建議直接送交司法部，由司法部決定是否受理。

藐視國會決議案通常須經全院表決，若跳過這道程序，恐為川普政府帶來新的法律與政治爭議。

委員會內的民主黨議員不滿這項表決，參議員皮特斯（Gary Peters）更指控保羅調查倉促。

皮特斯表示，這項表決「可能損害我們未來進行調查的能力，也無視參議院長期認可的憲法保障，對於佛奇藐視國會的法律依據，也完全沒有提出可靠論述」。