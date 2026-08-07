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Meta遭判賠新墨西哥州180億 設兒少心理健康基金

中央社／ 聖塔菲6日綜合外電報導

美國新墨西哥州一間法院認定Meta對危害兒童心理健康負有責任，今天裁定Meta須支付5.67億美元（約新台幣180億元），並調整Meta平台對新墨西哥州年輕使用者的運作方式。

路透社報導，聖塔菲（Santa Fe）法官比德謝德（Bryan Biedscheid）裁定Meta在新墨西哥州構成公共妨害，支持民主黨籍州檢察長托瑞茲（Raúl Torrez）的主張。托瑞茲指控這家社群媒體公司設計產品讓年輕使用者成癮，且未能保護兒童免於在平台上遭到性剝削。

根據一項為期5年的5.67億美元法院命令，比德謝德諭令Meta實施一系列青年安全措施，包括限制青少年每月使用臉書（Facebook）與Instagram的時間、限制通知推播、加強控管成年人與未成年人的接觸、為人工智慧（AI）聊天機器人設立安全防護機制，以及加強對兒童性虐待舉報的審查。

Meta表示將對這項裁決提出上訴，並指出公司一直致力於識別並移除平台上的有害內容。

Meta在聲明中表示：「我們對自己在保護青少年網路安全的紀錄仍深具信心，並將持續為自己辯護，反駁那些曲解事實的指控。」

這項裁決是在Meta新墨西哥州訴訟的第2階段做出。稍早，陪審團於今年3月裁定，Meta在臉書與Instagram青少年用戶安全性方面做出虛假陳述，違反新墨西哥州的消費者保護法，並諭令Meta支付3.75億美元的賠償金。

比德謝德在無陪審團的第2次審理期間聽取為期3週的證詞，這個階段僅聚焦於Meta平台是否依新墨西哥州法律構成「公共妨害」。

這起案件備受關注，因為美國各州、市政當局與學區都提出類似訴訟，尋求推動產業層級的改革。

Meta 美國 兒少

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