美國西北部大火 警方：嫌犯坦承縝密策劃縱火

美國警方今天表示，犯嫌法里納齊涉嫌在美國西北部引發火災、摧毀800座建築物，如今已向警方供認火災是他精心策劃的，他也坦承不諱自2025年以來犯下約24件縱火案。

根據法院紀錄，37歲法里納齊（Aaron Farinacci）今天出庭受審。他曾因殺害父親被判坐牢近10年，於2020年獲釋出獄。

本週稍早，法里納齊在華盛頓州斯波坎市（Spokane）附近森林被捕。

斯波坎最近發生3起火災，逾6萬5000人被迫撤離；其中最嚴重的「舊步道火災」（Old Trails Fire），燒毀了整個住家社區，法里納齊被認為是縱火犯。

法里納齊今天出庭時剃著光頭，身穿黃色囚服，法官將他的保釋金由100萬美元提高至200萬美元。法里納齊在庭上並未表明是否認罪。

根據昨天提交的法院文件，在法庭審理前，他向調查員坦承自己花費兩週時間設計這場大火，並利用氣象軟體APP來評估「強風、低濕度和較高溫」，以判斷是否適合縱火。

●律師請求對被告心理評估

調查員在文件中指出，法里納齊承認自己對火焰強烈著迷，並認為「經過火焰燃燒過，會獲得某種重生」。

文件表述，法里納齊選擇8月1日縱火，因為「知道那一天會有強風」，風速可達每小時約80公里，再加上其他條件，「是引發大火的理想時機」。

警方指出，法里納齊懂得選擇縱火時間與地點，是因為「知道情況會變得糟糕」，但他自己堅稱，未曾預料火勢會如此嚴重。

法新社報導，法里納齊長期有心理健康困擾，包含曾經認罪弒父。

法院文件指出，法里納齊曾對自己的計畫感到痛苦糾結，並在縱火前「內心激烈掙扎」。

他的現任辯護律師已請求對他進行心理健康評估。

近日，消防人員逐漸控制斯波坎周邊野火。斯波坎人口約23萬，位於西雅圖（Seattle）以東約230英里處。