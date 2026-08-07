川普簽署行政命令限縮出生公民權 恐再掀法律戰

美國總統川普今天簽署2項行政命令，再度試圖限縮出生公民權，但此次措施範圍較先前縮小。儘管美國聯邦最高法院先前已否決其相關措施，他仍再度挑戰憲法相關規定。

路透社報導，限縮出生公民權一直是共和黨籍總統川普打擊非法移民政策的優先目標之一。白宮此次特別針對所謂「生育旅遊」（birth tourism），也就是外國孕婦赴美生產，以讓新生兒取得美國公民身分的做法。

川普於6月30日在聯邦最高法院受挫後，曾呼籲國會立法處理相關問題，但今天他選擇以行政命令推動新措施。行政命令可作為政府政策依據，但法律效力不及國會通過的法律。

最高法院先前裁定，川普去年就職當日發布、企圖取消父母皆非美國公民或合法永久居民所生子女出生公民權的行政命令違憲。

如今川普政府主張，新命令不受最高法院裁決限制，因為命令重新詮釋憲法對出生公民權的歷史性例外狀況，並擴大不適用於出生公民權的對象。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天在白宮橢圓形辦公室簽署儀式上表示，「自行政命令簽署起，生育旅遊正式遭到禁止。」

主張降低移民人數的「移民研究中心」（Center forImmigration Studies）2020年的分析估計，在2016年至2017年的1年期間，約有2萬至2萬5000名孕婦赴美進行生育旅遊。美國2025年的出生人口則為360萬人。

新的行政命令也限制在美外國政府人員子女，以及依法被歸類為「敵對國家國民」（alien enemies）子女的相關權利。

外界預期，川普的新措施仍將面臨法律挑戰。法律專家認為，鑒於最高法院裁決已出爐，新命令的法律效力仍待觀察；移民權益組織則批評川普此舉意在規避最高法院裁決。美國民權聯盟（ACLU）更預測，新措施最終將遭法院判定無效。

川普6日在橢圓形辦公室表示，最高法院6月30日以6比3做出的裁決是「非常不幸的決定」，並批評如今「有人靠生育旅遊建立商業模式」。

他說，「制度不應該這樣運作，這是一種恥辱。他們用金錢買到美國國籍，我們絕不會坐視不管。」

川普於2025年1月20日就職首日即簽署首波打擊移民行政命令，內容要求聯邦機關不承認在美出生、且父母皆非美國公民或合法永久居民（即綠卡持有者）子女的公民身分，適用對象涵蓋非法居留及短期停留美國的移民所生嬰兒。

美國憲法第14修正案長期被解釋為保障在美國出生者享有公民權，僅有少數例外，例如外國外交官子女或敵軍占領部隊成員子女。