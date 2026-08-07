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佛奇聽證會行使緘默權 參議員保羅促起訴川普支持

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國抗疫代表人物佛奇（Anthony Fauci），因在聽證會行使緘默權拒答新冠病毒問題。共和黨參議員保羅（Rand Paul）促請司法部起訴，川普亦表示佛奇所為遠比許多犯罪嚴重。

路透社報導，保羅指出，佛奇在參議院聽證會拒絕回答有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行的問題後，他希望能對此有所行動。

佛奇在聽證會中，面對共和黨參議員針對「掩蓋疫情起源」等指控所進行的敵意質問，依律師建議行使憲法第5修正案賦予的緘默權，拒絕回答上百個問題。

佛奇是美國對抗新冠疫情的代表人物，退休前曾領導美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）長達38年。他在疫情期間支持佩戴口罩、保持社交距離、實施公衛封鎖以及接種疫苗，成為外界不滿抗疫措施的主要箭靶。

就司法部是否該起訴佛奇，川普表示他的前幕僚納瓦洛（Peter Navarro）與巴農（Steve Bannon）也曾面臨類似處境，「兩者之間有些性質頗為類似」。

納瓦洛與巴農均因拒絕配合眾議院國會山莊暴力事件調查委員會的傳喚，「藐視國會」罪名成立並判刑。

川普接著說：「當你看到那種情況發生，你多少會想，或許（佛奇）也該被起訴。老實說，他做的事遠比很多犯罪還嚴重。」

佛奇 保羅 川普

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