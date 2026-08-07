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川普簽行政令 12月4日起美對多晶矽課15%關稅 並設最低進口價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進口價格。美聯社
美國總統川普周四在白宮簽署行政命令，對進口多晶矽及相關產品課徵關稅，並設定最低進口價格。美聯社

美國總統川普周四簽署行政命令，對用於半導體和太陽能電池板的進口多晶矽徵收關稅，並設定最低進口價格。

自12月4日起，美國進口的多晶矽衍生品，包括矽片、太陽能電池和太陽能組件，都將課徵15%關稅。川普政府並規定，多晶矽最低進口價格為每公斤21美元；多晶矽錠和矽片每公斤100美元；太陽能電池每瓦22美分；太陽能組件每瓦38美分。

此舉旨在鼓勵美國國內生產多晶矽及其制成品，幫助培植十多年來發展艱困的本土太陽能供應鏈。這些措施推出前，美國已陸續發起一系列貿易調查，並對來自中國及部分東南亞國家的太陽能設備課徵關稅。調查發現，一些海外製造商為規避關稅，不斷在不同國家之間轉移生產布局。

新關稅也可能推高太陽能組件成本，對已面臨聯邦補貼減少，以及川普政府轉向支持化石燃料等不利因素的再生能源開發商而言，將進一步增加壓力。

川普還指示推出激勵計畫，吸引廠商在美國生產多晶矽及其衍生產品，並授權商務部長與企業簽署協議，鼓勵投資。

多晶矽 川普 關稅

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