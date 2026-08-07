川普簽公告多晶矽產品徵15%關稅 設定最低進口價

美國總統川普今天簽署公告，對多晶矽製成的產品加徵15%關稅，並針對相關產品設定一系列最低進口價格，自12月4日生效；不過，來自台、日、韓及歐盟的產品，適用稅率合計總和為15%。多晶矽是製造太陽能板和半導體的關鍵原料。

美國再度祭出新關稅，川普今天簽署一項公告，宣布自美東時間12月4日凌晨起，針對本公告附件所列的多晶矽晶錠及多晶矽衍生品進口產品，除另有規定外，應加徵15%關稅。

公告指出，來自日本、韓國、台灣、瑞士、列支敦斯登或歐盟成員國且須依此公告課徵關稅的產品，依本公告加徵之232條款關稅和美國海關稅則第一欄適用稅率的合計總和應等於15%。而源自英國且須依本公告課徵關稅的產品，適用稅率應為10%。

公告寫道，多晶矽（polysilicon）是奠定美國半導體與太陽能供應鏈安全基礎的材料。除了加徵關稅，美國也針對相關產品設定一系列最低進口價格。

根據公告，適用最低進口價格的產品包括多晶矽、多晶矽晶錠與晶圓、太陽能電池及太陽能模組；相關措施自12月4日生效。

此外，川普也在公告中表示，為投資美國多晶矽及其衍生品生產的公司提供誘因，是必要且適當的做法。

公告指出，若美國商務部長核准某家公司的供應鏈移回本土計畫，應允許該公司在無需繳納適用之232條款關稅下，進口必要的生產設備與相關產品，其進口數量由商務部認定與該公司新承諾的投資額度相符。

川普簽署這項公告後，在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）等人陪同下，於白宮橢圓形辦公室接受媒體提問。

盧特尼克表示，多晶矽可說是製造矽晶圓的基礎原料，美國需要把供應鏈帶回國內，「我們正在設定價格，讓中國無法再進行傾銷，同時我們也設定關稅」。美國已有產業基礎，但目前規模還太小。

外電報導，目前中國約占全球太陽能製造產能80%。