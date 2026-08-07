美禁止關鍵礦物廢料外流 力拚回收產業與供應鏈自主

美國商務部今天宣布，將禁止鎢（tungsten）廢料及電池廢棄物出口，成為美國推動國內回收產業與關鍵礦物生產計畫的一部分。

路透社報導，這項措施已在市場預期之中。美國總統川普上週簽署行政命令，授權聯邦政府限制含有高價值關鍵礦物的廢料出口至中國及其他國家。

根據這項命令，禁止出口的項目包括鋰電池經粉碎後產生的「黑粉」（black mass），內含鋰、鎳、鈷等金屬混合物，以及含鎢廢料。鎢是一種可提高鋼材硬度的金屬，並廣泛應用於國防領域。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity）指出，這項命令已刊登於「聯邦公報」（Federal Register），將於8月27日正式生效，有效期限為1年。

此舉是美國降低對中國依賴的最新行動之一。中國目前主導全球關鍵礦物的加工處理，這些礦物廣泛應用於電動車電池、武器系統等產品。

隨著美中在關鍵礦物取得上的緊張關係升高，華府已透過出口管制、關稅及國內產業補助等方式來重建本土供應鏈。

華府智庫「確保美國未來能源組織」（SAFE）關鍵礦物政策經理奧伊蘇（Zubeyde Oysul）表示：「很高興見到政府認知從廢料中回收可再利用關鍵材料的重要性。」

根據這項命令，只有企業在證明出口禁令將造成「過度困難」或「無法彌補損害」時，政府才可能依個案核准豁免。

國際環保組織「巴塞爾行動網」（Basel ActionNetwork）指出，美國每月出口近3.3萬公噸電子廢棄物及其他廢料，其中許多含有可回收再利用的關鍵礦物。

長期以來，美國回收業者一直反對這些廢料出口，認為若能將這些物料留在國內，將有助於提升美國自身關鍵礦物的供應能力。

然而，美國目前缺乏足夠的回收能力，無法處理國內產生的所有廢料。此外，過去18個月以來，多家回收業者面臨經營困境，包括Li-Cycle及Ascend Elements均已聲請破產保護。

美國民營鎢回收公司Amermin肯定政府的禁令，但也表示美國仍需進一步提升國內廢料處理能力。

Amermin執行長麥亞當斯（Ryan McAdams）說：「這項禁令只是暫時性止血措施。它能替我們爭取更多時間，但我們必須開始在美國本土建立完整的回收基礎設施。」

他還說，Amermin去年獲得美國能源部1150萬美元補助，但至今尚未收到款項。若能及時取得這筆資金，公司原訂的商業化回收設施至少可提前6個月投入營運。