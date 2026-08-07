美參院大老麥康奈出院返家療養 未透露何時重返國會

美國共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）表示，他已從復健中心出院，接下來將在家中繼續休養。現年84歲的他並未說明何時會重返國會。

美聯社報導，這位前參議院領袖起初於6月14日住進醫院。幾週後他公開表示，住院是因為跌倒，並透露自己正在接受物理治療。

麥康奈並未說明何時會回到國會大廈，但參議員預計很快就會離開華府，依照傳統於8月休會。一旦他們休會，接下來5週都不太可能有表決。

麥康奈幼年時曾罹患小兒麻痺，且向來坦言自己成年後走路與爬樓梯有些困難。

麥康奈下定決心要做完目前的第7任期，該任期將於明年1月結束。但他缺席也對參議院造成影響，共和黨人今天無法讓一項農業法案順利在委員會過關。

也有人批評，麥康奈對自己的健康狀況公開程度不夠。肯州民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）日前就呼籲麥康奈，應證明在長時間住院治療後仍能勝任，否則就應辭去參議員職務。