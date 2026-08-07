聽新聞
0:00 / 0:00
美參院大老麥康奈出院返家療養 未透露何時重返國會
美國共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）表示，他已從復健中心出院，接下來將在家中繼續休養。現年84歲的他並未說明何時會重返國會。
美聯社報導，這位前參議院領袖起初於6月14日住進醫院。幾週後他公開表示，住院是因為跌倒，並透露自己正在接受物理治療。
麥康奈並未說明何時會回到國會大廈，但參議員預計很快就會離開華府，依照傳統於8月休會。一旦他們休會，接下來5週都不太可能有表決。
麥康奈幼年時曾罹患小兒麻痺，且向來坦言自己成年後走路與爬樓梯有些困難。
麥康奈下定決心要做完目前的第7任期，該任期將於明年1月結束。但他缺席也對參議院造成影響，共和黨人今天無法讓一項農業法案順利在委員會過關。
也有人批評，麥康奈對自己的健康狀況公開程度不夠。肯州民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）日前就呼籲麥康奈，應證明在長時間住院治療後仍能勝任，否則就應辭去參議員職務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。