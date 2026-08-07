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川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普今日簽署行政命令，限制出生公民權並禁止「生育旅遊」。 歐新社
美國總統川普今日簽署行政命令，限制出生公民權並禁止「生育旅遊」。 歐新社

美國總統川普今天簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。

路透社報導，限縮出生公民權是共和黨籍川普鎮壓移民的優先要務之一。

川普先前的努力於6月遭美國最高法院駁回，促使他呼籲國會採取行動。

目前美國沒有法律明文禁止生育旅遊，但川普第一個總統任期內於2020年實施的聯邦法規，禁止以獲取新生兒美國公民身分為主要目的，使用臨時觀光和商務簽證。參與生育旅遊計畫的人可能因詐欺或其他相關罪行被起訴。

目前尚無官方數據統計專程赴美生產以獲取子女公民身分的外籍人士人數，亦無相關納稅人成本統計。

支持減少移民人數的「移民研究中心」（Center forImmigration Studies）在2020年的一項分析中估計，在2016年至2017年的1年期間，約有2萬至2萬5000名母親赴美進行生育旅遊。

美國2025年的出生人口則為360萬人。

川普 生育 旅遊

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