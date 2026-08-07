親以色列組織砸錢 續打反以候選人

美國以色列公共事務委員會（ＡＩＰＡＣ）是這次密西根州民主黨參議員初選最大輸家，他們斥資三千二百萬美元（約台幣十點三億元），試圖協助眾議員史蒂文斯擊敗長期批評以色列的薩依德，但未能如願。該組織已向盟友表示，將再接再厲拿出數千萬美元，支持共和黨參議員候選人羅傑斯在十一月期中選舉打敗薩依德。

ＡＩＰＡＣ發言人蘇薩聲明，「我們的會員仍決心，確保選民在十一月否決薩依德及其激進的反以色列議程」。

若在競爭激烈的關鍵搖擺州支持共和黨候選人，將是ＡＩＰＡＣ極不尋常的轉變。該組織長期以來一直自詡為跨黨派團體。然而，許多ＡＩＰＡＣ支持者視薩依德為威脅。他將反以作為競選主軸，並一再表明當選就將投票終止美國援以。

薩依德五日在勝選演說一方面持續批評ＡＩＰＡＣ介選，另一方面也向猶太選民喊話：「我要向所有猶太信仰的兄弟姊妹和任何宗教信仰或沒有宗教信仰的人說，我對你們安全做出的承諾，與我對自己女兒安全的承諾完全相同」。

二○二三年十月巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列後，美國主流民意一度高度支持以色列自衛。但隨著以色列在加薩的大規模軍事行動，當地平民傷亡與流離失所等人道問題逐漸成為美媒與社媒討論的核心，部分美國選民開始質疑以色列和美國持續軍援以國。

最近有民調顯示，密州民主黨支持者近半數對ＡＩＰＡＣ抱持負面觀感，僅一成二持正面看法。隨著批評以色列的候選人在紐約、加州及伊利諾州等民主黨鐵票區贏得初選，下屆美國國會很可能成為最質疑以色列的一屆。