快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

親以色列組織砸錢 續打反以候選人

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國以色列公共事務委員會（ＡＩＰＡＣ）是這次密西根州民主黨參議員初選最大輸家，他們斥資三千二百萬美元（約台幣十點三億元），試圖協助眾議員史蒂文斯擊敗長期批評以色列的薩依德，但未能如願。該組織已向盟友表示，將再接再厲拿出數千萬美元，支持共和黨參議員候選人羅傑斯在十一月期中選舉打敗薩依德。

ＡＩＰＡＣ發言人蘇薩聲明，「我們的會員仍決心，確保選民在十一月否決薩依德及其激進的反以色列議程」。

若在競爭激烈的關鍵搖擺州支持共和黨候選人，將是ＡＩＰＡＣ極不尋常的轉變。該組織長期以來一直自詡為跨黨派團體。然而，許多ＡＩＰＡＣ支持者視薩依德為威脅。他將反以作為競選主軸，並一再表明當選就將投票終止美國援以。

薩依德五日在勝選演說一方面持續批評ＡＩＰＡＣ介選，另一方面也向猶太選民喊話：「我要向所有猶太信仰的兄弟姊妹和任何宗教信仰或沒有宗教信仰的人說，我對你們安全做出的承諾，與我對自己女兒安全的承諾完全相同」。

二○二三年十月巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列後，美國主流民意一度高度支持以色列自衛。但隨著以色列在加薩的大規模軍事行動，當地平民傷亡與流離失所等人道問題逐漸成為美媒與社媒討論的核心，部分美國選民開始質疑以色列和美國持續軍援以國。

最近有民調顯示，密州民主黨支持者近半數對ＡＩＰＡＣ抱持負面觀感，僅一成二持正面看法。隨著批評以色列的候選人在紐約、加州及伊利諾州等民主黨鐵票區贏得初選，下屆美國國會很可能成為最質疑以色列的一屆。

以色列 共和黨 史蒂文斯 美國

延伸閱讀

薩依德不屑民主黨主流觀點 反軍援以色列成勝選關鍵

民主黨進步派密西根州初選勝出 挾「左轉」聲勢挑戰建制派

關鍵指標… 密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

密西根初選讓左派勢力大漲 民主黨高層憂不利期中選情

相關新聞

限制出生公民權再出招 川普連簽2命令嚴打「生育旅遊」

最高法院今年6月30日以6比3的票數駁回了川普總統限制「出生公民權」的行政命令，因其違反憲法第14修正案。但川普仍不放棄此目標，6日簽署兩項關於移民的行政命令，其中一項限制獲得出生公民權的幾種人，另一項則著重打擊生育旅遊。

傳不滿缺彈藥被瞞怒飆赫塞斯 川普：庫存龐大 要追查洩密者

華盛頓郵報5日獨家報導，兩名知情人士透露，川普總統對伊朗戰爭的不滿上周在大衛營爆發，要求國防部長赫塞斯解釋，為何他顯然在彈藥極度短缺一事上受到誤導，而這項問題如今可能限制美國對伊朗採取軍事行動的選項。

申請移民缺件 USCIS可直接駁回衝擊申庇 審理中也適用

美國公民及移民服務局(USCIS)5日宣布，即日起調整案件審查政策，移民官若認定申請文件未能證明申請資格，或缺少規定應附的初始證明文件，可直接駁回申請，不再必須先發出「補件通知」(Request for Evidence，RFE)或「擬拒絕通知」(Notice of Intent to Deny，NOID)，讓申請人補件後再作決定。新規立即生效，並適用於目前仍在審理中的案件及8月5日以後提出的新申請。

川普被爆狂打電話給華許 Fed獨立性再掀疑慮

媒體報導，聯準會(Fed)主席華許(Kevin Warsh)上任後，川普總統已屢次致電華許通話，而且是「連環call式」通話，連續好幾天打好幾通電話，接著又沉寂更長一段時間，顯示兩人的溝通方式有別於近年慣例。

2028誰接班？華郵：川普表面不表態 私下要金主挺范斯

華盛頓郵報6日獨家報導，儘管川普總統公開發言時對於2028年共和黨候選人保持開放態度，但私底下卻要求金主支持副總統范斯；川普幕僚則說，私下言論並不代表川普對於2028年候選人已經拍板。

不滿華府對台軍售 北京拒美防部次長柯伯吉訪問

美國國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)長期以來對中國持鷹派觀點及制訂相關政策，在台海防衛、美國戰略等多方面頻繁挑戰北京。知情人士透露，他近期希望到北京訪問及在中國國防大學演說，但中方表明不歡迎他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。