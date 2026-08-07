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關鍵指標！密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德險勝

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國密西根州民主黨籍聯邦參議員初選結果五日揭曉，進步派的薩依德險勝出線。美聯社
美國密西根州民主黨籍聯邦參議員初選結果五日揭曉，進步派的薩依德險勝出線。美聯社

美國密西根州民主黨聯邦參議員初選結果五日底定，進步派候選人、底特律公共衛生局前局長薩依德以不到一個百分點差距，擊敗四連任聯邦眾議員史蒂文斯，將代表民主黨在十一月對決共和黨前聯邦眾議員羅傑斯。

這場選戰被視為今年最具指標性的民主黨初選，攸關民主黨能否守住密西根州關鍵參議員席次，也被視為黨內進步派與建制派路線之爭的重要測試。

自二○一六年桑德斯掀起民主黨左翼浪潮以來，黨內始終存在兩種截然不同的「勝選理論」。進步派認為，民主黨應提出更鮮明的經濟改革，包括全民健保、提高富人稅、限制企業政治獻金等政策，藉此重新吸引工人階級與年輕選民；建制派則主張，真正決定全國選舉的是搖擺州中間選民，過度左傾反而會失去關鍵票源。

薩依德在年輕、高學歷及部分郊區選民間表現突出，史蒂文斯則在非裔及工人階級較集中地區取得優勢，也凸顯民主黨支持者對未來路線仍存在明顯分歧。

選前包括密西根州州長魏美桂與多位國會議員都公開支持立場較溫和的史蒂文斯，擔心薩依德的進步派立場過於鮮明，恐削弱民主黨在搖擺州的競爭力。密西根州近年曾兩度支持川普、一次支持拜登，向來被視為全美競爭最激烈的關鍵州之一。

儘管如此，薩依德仍克服龐大的資金劣勢勝出。根據廣告追蹤機構AdImpact統計，史蒂文斯陣營廣告支出約為薩依德的九倍，美國以色列公共事務委員會（ＡＩＰＡＣ）支持的超級政治行動委員會，更投入三千二百萬美元協助史蒂文斯，讓這場選戰成為美國史上花費最高的民主黨初選之一。

埃及裔的薩依德競選主打降低生活成本、推動全民健保、向億萬富豪加稅，以及禁止企業資金介入政治，同時透過播客及社媒吸引年輕選民。他在以巴議題上批評以色列政府，呼籲美國停止軍援以色列，共和黨已開始將他描繪為「全美最激進的候選人」。

對民主黨而言，若要在十一月重奪聯邦參議院控制權，不僅必須守住密西根州及喬治亞州等現有席次，還需攻下多個共和黨席位，因此密西根州選情將成為左右參院版圖的重要戰場。

民主黨 初選 議員 共和黨

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