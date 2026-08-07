川普又脫稿演出 嘲諷電動車車主「很有病」總在犯里程焦慮

美國總統川普5日晚間在拉斯維加斯的造勢活動，又再度脫稿演出，他對群眾說，他一手終結了電動車強制令，並嘲諷電動車車主很有病，總在犯里程焦慮。

川普說，「我之所以終結電動車強制令，因為它要求在短時間內，例如2030年前，每個人都只能開電動車，儘管你根本沒辦法替它充電」。

他說，電動車主即使在電量還有四分之三時，就開始擔心沒電，然後開始在公路上尋找充電站的標誌，這些人不僅有病，還「簡直是瘋了」。

不過，電動車網站Electrek評論，川普口中的電動車強制令，是聯邦汽車廢氣排放標準與加州的乾淨汽車規範。這些政策促使汽車製造商生產更多電動車，卻從未強迫任何人購買電動車。

Electrek指出，川普這套說詞，自2024年起就一直反覆使用，但里程焦慮大致已成為過去式。該網站稱，愈來愈精準的續航里程預測，加上持續擴大的快速充電基礎設施，正是川普口中這種「病」的解方。該網站抨擊，川普正讓美國在這場百年來最大能源轉型陷入落後。