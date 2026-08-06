19歲女大生慘遭輪流性侵‥丟包公路秒被撞死 3惡煞辯全是自願

2023年1月，美國路易斯安那州立大學（LSU）19歲啦啦隊員麥迪遜·布魯克斯（Madison Brooks）在酒吧聚會後，遭三名男子於車內輪流性侵後丟包在公路旁，隨後布魯克斯不慎走入車陣慘遭撞擊身亡。

綜合外電報導，檢方指控，2023年1月15日當晚，布魯克斯與卡特（Desmond Carter）、卡弗（Casen Carver）及華盛頓（Kaivon Washington）在酒吧聚會，3人之後將布魯克斯帶至車上性侵。3名惡煞逞獸慾之後，竟將布魯克斯丟包在公路旁，根據監視器畫面，布魯克斯搖搖晃晃地走向車陣，隨後遭撞擊慘死。

驗屍報告顯示，布魯克斯死於車禍撞擊造成的「多重創傷」，而她事發時血液酒精濃度高達0.319%，是當地法定駕駛標準上限值的4倍之多。3名被告均不承認性侵指控，宣稱他們和布魯克斯在車內的性行為均是出於自願。

隨著首位被告、21歲的卡特即將於8月17日接受審判，辯方律師提出一項具爭議性的動議，要求法官雷（Gail Ray）禁止旁聽席觀眾穿著代表紀念布魯克斯的「粉紅色服飾」。辯方引用歷史判例，聲稱親友穿著粉紅衣物及慈善T-shirt，意圖營造法庭輿論壓力並恐嚇陪審團，侵犯被告獲得公平審判的權利。

對此，檢方與死者母親鮑斯特（Ashley Baustert）強烈反擊。檢方指責辯方的比喻荒謬誇大，強調群眾僅是安靜旁聽，全為支持受害者而非恐嚇陪審團。鮑斯特痛心表示，「我們穿粉紅色是為了紀念她，這不關乎任何人，只關乎麥迪遜。」

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