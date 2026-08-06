美國發給大陸留學生簽證大減3成 美智庫：有助國安

美國智庫報告指出，美國2025年5月至8月核發給中國公民的F-1學生簽證，較2024年同期減少34%。報告認為，減少中國留學生有助降低技術外流風險，維護美國國家安全。

美國智庫「移民研究中心」（Center for ImmigrationStudies）研究員費希曼（George Fishman）當地時間3日發布報告，根據美國國際教育交流協會（IIE）統計，美國2025年5月至8月核發給中國公民的F-1留學簽證，較2024年同期減少34%，較2017年至2024年（剔除2020年）同期平均更大減46%。

報告指出，之所以選擇5至8月作為比較區間，是因為大部分F-1簽證都會在此時核發。以2024年為例，美國全年核發給中國公民的F-1學生簽證中，有76%集中在此時。

報告說，許多間諜活動及商業機密竊取行為，都是由來自中國的學生執行。美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）的報告指出，中國國家主席習近平將海外中國留學生及學者視為推動科技創新與軍事發展的重要力量。

報告也引述時任美國國務院副助理國務卿拉莫托斯基（Edward Ramotowski）2018年作證時表示，外國學生赴美求學時往往並無不良意圖，但後來遭到吸收，轉而為自己的政府工作。

費希曼主張，應考慮禁止中國學生入境或取得簽證，或至少限制中國學生就讀STEM（科學、技術、工程、數學）或其他具有軍事價值的研究領域。即使無法採取該措施，減少赴美大專院校就讀的中國學生人數，仍可降低校園內的間諜活動及技術竊取風險，有助於維護美國國家安全。

中國官媒環球時報5日對此發文批評，指中國留學生簽證數量大幅下滑是「美方一系列政治操作的直接結果」，包括面試暫停、社媒審查、背景核查等。文章批，「這只是將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名對特定國家學生搞歧視性限制」。