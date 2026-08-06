物價太貴！3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

物價持續上漲，美國人也開始改變用餐和購物模式。一項針對2000名美國人的調查發現，有31%的人表示，自己比一年前更常在家煮飯，因為外食和採買食材都變貴了，只好開始精打細算。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，調查顯示，26%的受訪者如今會刻意購買「一種食材可以做出好幾餐」的食物，60%的人甚至會依照食材能否重複利用來安排每週菜單。63%的人表示，一種食材如果能同時出現在早餐、午餐和晚餐，會大幅增加它進入購物車的機會。

在大家眼中的「萬用食材」排行榜上，馬鈴薯以40%居冠。過去一年，美國人增加購買最多的食材則包括雞蛋（38%）、馬鈴薯（37%）、米和義大利麵（35%）以及豆類（27%）。

為了讓每一塊錢發揮最大效益，73%的受訪者會優先考慮減少食物浪費，72%在意保存期限，71%則重視「花同樣的錢能買到多少營養」。肉類與家禽是最吃掉荷包的品項，60%受訪者表示這是雜貨預算最大的支出，其次是乳製品與蛋（30%），以及冷凍食品或便利食品（22%）。

有趣的是，物價壓力也讓不少美國人重新愛上過去避之唯恐不及的食物。33%的人表示，自己重新考慮過某種原本不太吃的食物，其中紅肉（32%）、白米（31%）、馬鈴薯（30%）和雞蛋（29%）都重新回到餐桌。

有48%的受訪者表示，自己現在比一年前更喜歡馬鈴薯，除了價格划算之外，也因為馬鈴薯是「萬用食材」。40%認為馬鈴薯比其他食材更能讓雜貨費撐久一點，另有40%的人驚訝發現，原來馬鈴薯可以變出比想像中更多種料理。