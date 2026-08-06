美參院確認史瓦茲出任CDC主任 川普政府罕見人事勝利

美國聯邦參議院今天以51票贊成、44票反對，批准史瓦茲（EricaSchwartz）醫師出任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任，讓川普政府在多次衛生高層人事任命受挫後，終於取得一次罕見勝利。

路透社報導，史瓦茲是川普提名的第3位CDC主任人選，她也將成為衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）去年因疫苗政策分歧，在不到1個月內撤換川普第2位人選莫納雷斯（Susan Monarez）後，首位正式獲得任命的CDC主任。

史瓦茲獲得確認前，CDC已歷經數個月領導層動盪。在川普第2任期內，CDC除了短暫約1個月外，一直沒有常任主任。

她接掌的CDC現正面臨多項公共衛生挑戰，包括因兒童疫苗接種率下滑導致美國30年來最嚴重的麻疹疫情、剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉疫情，以及美國近年來最大規模的食媒性疾病疫情。

川普政府在衛生人事布局上屢遭挫折。2025年，川普撤回CDC首位提名人威爾登（Dave Weldon）及首位醫務總監提名人內許瓦特（Janette Nesheiwat），兩人都尚未進入參議院聽證程序。川普今年4月也撤回第2位醫務總監提名人米恩斯（Casey Means），原因是她顯然無法取得足夠的支持票數。

這波人事動盪也延伸至整個美國衛生與公共服務部（HHS）。美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬凱利（Marty Makary）5月辭職後，至今仍未有人接任；衛生部副部長職位自歐尼爾（Jim O'Neill）2月離職後一直懸缺，美國國家衛生研究院（NIH）27個研究所與中心也有12個尚未任命常任主管。

史瓦茲在7月15日的參議院聽證會上表示，她上任後的首要任務將是透過「徹底透明」及「堅守科學誠信」重建民眾信任。

她也支持小羅勃甘迺迪推動的整體衛生政策方向，並向共和黨議員表示「全力支持『讓美國再次健康』（Make America Healthy Again）議程」。

現年54歲的史瓦茲是經認證的預防醫學專科醫師，曾於2015年至2019年擔任美國海岸防衛隊醫療長。她擁有布朗大學（Brown University）醫學博士及馬里蘭大學（University of Maryland）法學博士等學位。