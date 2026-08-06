快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

美參院確認史瓦茲出任CDC主任 川普政府罕見人事勝利

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天以51票贊成、44票反對，批准史瓦茲（EricaSchwartz）醫師出任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任，讓川普政府在多次衛生高層人事任命受挫後，終於取得一次罕見勝利。

路透社報導，史瓦茲是川普提名的第3位CDC主任人選，她也將成為衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）去年因疫苗政策分歧，在不到1個月內撤換川普第2位人選莫納雷斯（Susan Monarez）後，首位正式獲得任命的CDC主任。

史瓦茲獲得確認前，CDC已歷經數個月領導層動盪。在川普第2任期內，CDC除了短暫約1個月外，一直沒有常任主任。

她接掌的CDC現正面臨多項公共衛生挑戰，包括因兒童疫苗接種率下滑導致美國30年來最嚴重的麻疹疫情、剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉疫情，以及美國近年來最大規模的食媒性疾病疫情。

川普政府在衛生人事布局上屢遭挫折。2025年，川普撤回CDC首位提名人威爾登（Dave Weldon）及首位醫務總監提名人內許瓦特（Janette Nesheiwat），兩人都尚未進入參議院聽證程序。川普今年4月也撤回第2位醫務總監提名人米恩斯（Casey Means），原因是她顯然無法取得足夠的支持票數。

這波人事動盪也延伸至整個美國衛生與公共服務部（HHS）。美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬凱利（Marty Makary）5月辭職後，至今仍未有人接任；衛生部副部長職位自歐尼爾（Jim O'Neill）2月離職後一直懸缺，美國國家衛生研究院（NIH）27個研究所與中心也有12個尚未任命常任主管。

史瓦茲在7月15日的參議院聽證會上表示，她上任後的首要任務將是透過「徹底透明」及「堅守科學誠信」重建民眾信任。

她也支持小羅勃甘迺迪推動的整體衛生政策方向，並向共和黨議員表示「全力支持『讓美國再次健康』（Make America Healthy Again）議程」。

現年54歲的史瓦茲是經認證的預防醫學專科醫師，曾於2015年至2019年擔任美國海岸防衛隊醫療長。她擁有布朗大學（Brown University）醫學博士及馬里蘭大學（University of Maryland）法學博士等學位。

川普 主任 美國

延伸閱讀

再掀Fed獨立性疑慮？川普遭爆會「連環扣」Fed主席華許

最想談又動武最多！專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

民主黨進步派密西根州初選勝出 挾「左轉」聲勢挑戰建制派

相關新聞

真黃金艦隊！15艘川普戰艦造價近9兆元 首艦至少要等8年

美國總統川普2025年12月公布新的「川普級」戰艦，號稱這款戰艦將「速度最快、體型最大，威力更是以往任何戰艦的100倍」，並計畫建造15艘。不過，根據5日發布的一份政府報告，這批戰艦預計將耗資約2750億美元（約新台幣8.87兆元）。

紐約華人區治安拉警報！大叔遭槍匪「安檢式」搜身劫財

美國紐約布魯克林（Brooklyn）華人聚居地區，疑發生「安檢式」劫案！近日小紅書流傳1段令人心寒的閉路電視片段，1名華裔大叔在光天化日之下，在街頭遭匪徒拔槍指嚇，被對方以「安檢式」的手法搜身掠去財物。案發期間雖然有途人及車輛經過，卻無人察覺正發生駭人劫案，事件在當地華人社區引起極大關注，而該區日益惡化的治安問題再度成焦點。

資深華裔主播董愷悌宣布退休 新聞生涯逾半世紀

紐約PIX11新聞台資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日宣布退休，這位指標性人物將於8月30日主持完最後一次新聞節目後正式告別螢光幕，結束她逾半世紀且獲獎無數的新聞生涯。

關鍵指標… 密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

被視為今年期中選舉極具指標意義的密西根州（Michigan）民主黨參議員初選，經過漫長計票後，5日確定由進步派薩依德（Abdul El-Sayed）擊敗四連任的現任溫和派眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）挑戰成功，將代表民主黨在11月與共和黨爭取密州國會參議員席位。但民主黨進步派的連續出線，也引起民主黨內部焦慮。

PIX11電視台看板人物告別主播台 董愷悌：從沒想過成為記者

紐約PIX11新聞台的標誌性人物、資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布退休，結束她長達50年、獲獎無數的輝煌職業生涯。這位曾獲艾美獎(Emmy Award)的電視記者自1992年以來一直在PIX11電視台工作，該電視台宣布，她將於8月30日主持她的最後一期節目。

被彈藥短缺報導惹火！川普：庫存龐大 叛國言論洩密者要坐牢

美國媒體近日報導，美軍因對伊朗作戰，攻擊及防禦性彈藥嚴重短缺。美國總統川普6日發文反駁，強調美國擁有大量「彈藥」，並揚言追查洩密者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。