美國爆墨西哥辣椒染沙門氏菌 全美27州345人感染

美國爆發一起與墨西哥辣椒相關的沙門氏菌疫情，在全美27州已造成345人感染，衛生單位正展開調查，相關供應商已緊急回收送至連鎖墨西哥餐廳Chipotle及QDOBA的辣椒。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和美國食品暨藥物管理局（FDA）指出，目前已有36人住院，尚無死亡病例，相關調查仍在進行。

FDA表示，個案發病時間介於6月19日至7月20日之間。感染沙門氏菌恐引起腹瀉、發燒和胃絞痛等症狀，對幼童、年長者和免疫系統低下者影響較為嚴重。

FDA和CDC研判，有問題的墨西哥辣椒疑來自墨西哥西納羅亞（Sinaloa）特定種植業者，並由經銷商Coast Citrus Distributors在美國經銷。

美方調查發現，Chipotle和QDOBA等多家餐廳都曾使用同一家經銷商的墨西哥辣椒。FDA指出，業者已同意回收剩餘產品，並通知受影響的客戶。

美國多州日前才爆發環孢子蟲病（cyclosporiasis）疫情，不僅餐飲業的食品安全面臨衛生當局嚴格審視，這起事件也再度引發外界對生鮮農產品供應鏈的疑慮。