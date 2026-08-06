再掀Fed獨立性疑慮？川普遭爆會「連環扣」Fed主席華許

美國媒體報導，美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）上任後，美國總統川普已屢次致電華許通話，而且是「連環扣式」通話，連續好幾天打好幾通電話，接著又沉寂更長一段時間，顯示兩人的溝通方式有別於近年慣例。

報導指出，華許上任還不到三個月，川普就已針對多個議題諮詢華許的意見，包括伊朗戰爭與人工智慧（AI）快速崛起對經濟的可能影響，但兩人是否討論過貨幣政策，不得而知。一位消息人士堅稱，華許獲得參議院確認任命以來，川普從未主動提起過利率議題。

一些知情人士透露，華許在與川普的對話中，常對經濟表達正面看法，也呼應他的公開發言。

消息人士說，川普常在電視上看到華許後，讚揚華許的外貌，他也已告知政治盟友，他認為華許是珍貴的外部經濟顧問，與對待Fed前主席鮑爾的方式大相逕庭。川普曾以拒絕降息與降息幅度太小，批評鮑爾是「慢半拍先生」，且多次威脅要開除鮑爾。

相較下，在Fed上周決議按兵不動後，川普讚揚華許，表示他知道華許想做「正確的事」，但也說「他的理事會成員非常具政治性」。鮑爾在卸任主席後仍留任理事。

美國總統與Fed主席偶爾會面並不罕見，但最近數十年來，這類接觸通常較正式、也事先經過縝密安排，以免留下總統正在影響利率決策的印象。川普則常繞過正式溝通管道，用個人手機聯繫各國領袖、企業高管和國會議員等人。

鮑爾面對川普的施壓時，常冷處理以對。他會接聽川普的電話，2019年也在白宮與川普共進晚餐，但這些接觸相當稀少，也經過謹慎處理：會立刻揭露個人會面與會議摘要，電話通話則會紀錄在延遲一個月發布的每月行程表。

批評鮑爾這種溝通方式的人士認為，鮑爾太過重視中立的冷漠態度，已加劇Fed與川普之間的緊張關係，若Fed主席能讓川普感受到自己被傾聽，其實能在不做出任何政策讓步下，建立善意。

華許耕耘與川普的關係，可能被外界視為修正之舉，藉由直接接觸川普，避免讓川普認為Fed是他的對手，而這種作法是資產、還是負債，取決於Fed的判斷與川普的意願相左時，華許的因應方式。

不過，川普和華許的關係，可能激發Fed決策獨立性的疑慮。參院銀行委員會的民主黨議員已一再施壓華許，要求加強揭露和川普之間的互動。白宮則說，川普相信Fed的獨立性。Fed拒絕置評。

曾任Fed理事的華許重返華府以來，已進入政治社交圈，頗有長期活躍於社交場合的Fed已故前主席葛林斯班之風。華許4日在喬治城一家餐廳與副總統范斯（JD Vance）的盟友、陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）共進晚餐，另據報導，他6月也出席在喬治城舉行、向即將上任的范斯幕僚長盧納等人致敬的一場晚宴。