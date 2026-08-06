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真黃金艦隊！15艘川普戰艦造價近9兆元 首艦至少要等8年

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年12月22日在佛州海湖莊園宣布「黃金艦隊」相關公告，並展示「川普級」軍艦、美國海軍「挑戰號」的示意圖。路透
美國總統川普2025年12月22日在佛州海湖莊園宣布「黃金艦隊」相關公告，並展示「川普級」軍艦、美國海軍「挑戰號」的示意圖。路透

美國總統川普2025年12月公布新的「川普級」戰艦，號稱這款戰艦將「速度最快、體型最大，威力更是以往任何戰艦的100倍」，並計畫建造15艘。不過，根據5日發布的一份政府報告，這批戰艦預計將耗資約2750億美元（約新台幣8.87兆元）。

國會山莊報報導，川普級戰艦重量將超過3萬噸，被設想為美國海軍黃金艦隊」的核心。這款戰艦最初計畫採用巡洋艦與驅逐艦使用的燃氣渦輪發動機，川普後來則表示將改採核動力。

無黨派的國會預算辦公室（CBO）分析指出，15艘川普級戰艦中，首艦「挑戰號」（USS Defiant）可能需要8年或更長時間才能建造完成，預計造價約234億美元（約新台幣7544億元），其餘每艘造價約180億美元（約新台幣5803億元）。

川普希望在2028年前建成這批新戰艦，但專家認為不太可能。智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）國防與安全部門高級顧問坎西安（Mark Cancian）去年12月底便寫道：「設計工作將耗時數年，每艘造價達90億美元，也違背海軍強調分散式火力的新作戰概念。未來一屆政府將在首艘戰艦下水前取消這項計畫。」

CBO報告也指出，儘管美國海軍過去40年來所有大型水面作戰艦艇，均由緬因州的巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）或密西西比州的英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造，但目前並未計畫讓這兩家造船廠負責戰艦的最後組裝，過去40年間也沒有其他造船廠執行過這項工作。

這項分析是應參議院預算委員會民主黨籍副主席默克利（Jeff Merkley）的要求完成。默克利在聲明中表示：「五角大廈已有太多計畫受到成本超支、延誤及不切實際承諾的拖累，國會承擔不起再投入一項大規模軍事浪費工程，唯一能成功做到的，就是填滿軍工複合體的金庫。」他表示，將與撥款委員會同僚合作，阻止這項浪費的計畫繼續推進。

參議院軍事委員會民主黨籍副主席里德（Jack Reed）則表示，川普的黃金艦隊「沒有道理」，未來也「不會以這種方式作戰」。

川普 黃金 驅逐艦 美國海軍

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