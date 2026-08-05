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美國各地AI資料中心抵制浪潮 川普指控北京煽動

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普指控中國煽動全美境內日益高漲的抵制人工智慧（AI）資料中心浪潮，他聲稱北京當局之所以這麼做，是因為美國在全球AI競賽中處於領先地位。

南華早報（South China Morning Post）報導，川普（Donald Trump）發表此番言論之際，全美各地反對AI資料中心之浪潮已經湧現，導致數以百億美元的投資計畫延宕或中斷。

相關反對人士曾於7月18日在全美42州發起142場抗議活動，展現對AI基礎設施迅速擴張的不滿。

川普昨天在加州接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「很大一部分原因是中國。」

他還說道：「聽著，誰贏得了AI競賽，就會贏得AI領域。它比網路更為重要，可能較過去數百年發生的任何事情都更加重大。」

川普宣稱，中國積極鼓勵美國民眾抵制新的AI基礎設施。

他指出：「有社區給我們製造麻煩，很多人認為是中國作祟。你知道中國並不希望這些…他們花費很多錢宣傳『不要…你知道的，不要建設』，因為我們在AI領域打敗中國。」

川普更說，AI資料中心是「了不起的事情」，並認為這些設施帶來顯著經濟效益。

他也示警，拒絕這類計畫的社區「犯下大錯」。

美國資料中心數量位居全球龍頭，超越德國、英國及法國，而且大約是中國的10倍。

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