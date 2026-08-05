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美國7月私部門新增就業4.4萬人 遠低於分析師預期

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天公布的報告顯示，美國7月私部門新增就業人數為4萬4000人，明顯低於分析師先前預期，休閒與餐旅等產業的就業人數甚至還縮水。

法新社報導，根據這份有「小非農」之稱的報告，美國7月民間部門就業人數增加4萬4000人，遠低於分析師預估的7萬5000人。

美國政府預計本月7日發布官方就業報告，在這之前，相關數據受到密切關注。

ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）透過聲明指出：「轉職者對即時經濟狀況非常敏感。」

隨著企業持續因中東戰爭及全球能源價格飆升承受壓力，聘僱活動也隨之降溫。

美國 企業

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