場地裁判都我的？網友轟高爾夫為贏球作弊 川普：這叫做才能

美國總統川普（Donald Trump）8月2日在旗下社交平台發文，稱自己以70桿的成績，在自家高球場舉辦的比賽中奪得老年組及超級老年組冠軍。不過他這一說法卻引來網友質疑，認為川普球技不足以打出高分，除非作弊。

川普在貼文中自誇球技出於天賦，稱自己與其他選手不同，沒有足夠時間練習高爾夫球，「這就叫做才能，我有，而他們沒有！」他還附上一段自己擊球的影片，展示球技。

英國《鏡報》（The Mirror）引述網友指：「我看過他的揮桿動作，除非他作弊並從短發球台開球，否則絕對不可能打出70桿。絕無可能」，另有網友質疑川普在影片中擊發的球經過改造，否則無可能停留在洞口附近，「綁著一根繩子」、「是被遙控的」、「有人輕輕用腳踢了一下」，也有人指出川普向來習慣將「接近洞口的球」直接視同進洞，但若按照規則行事，實際上那一球根本沒有入洞。

此外，也有人指出：「我多年來親眼目睹他的現場表現，也聽過他的球僮講述的種種故事。他身邊的人都因害怕而不敢揭發他的作弊行為……而他自己卻真的覺得自己很特別。」

川普今次一舉囊括兩組冠軍，其中老年組開放50歲以上球員參加，超級老年組門檻則為65歲以上。今次並非他首次在自家球場奪冠——他在去年同樣拿下老年組冠軍，並在2023年也宣布包辦兩組冠軍，當時還發文表示，「不知何故，我就是一名優秀的運動員」，並宣稱自己早已贏過無數比賽。

延伸閱讀：

世界盃｜哈利卡尼證實曾與特朗普打高爾夫球 讚對方球技相當不錯

特朗普放下總統身份與孫女打高球 不忘表示：我一定要贏

文章授權轉載自《香港01》