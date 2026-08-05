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曾喊「取消感恩節」挨轟！美民主黨州長參選人舊文惹議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國威斯康辛州民主黨籍州長參選人法蘭契斯卡．洪7月24日在密爾瓦基留影。美聯社
美國威斯康辛州民主黨籍州長參選人法蘭契斯卡．洪7月24日在密爾瓦基留影。美聯社

美國民主社會主義者、威斯康辛州民主黨籍州眾議員法蘭契斯卡．洪（Francesca Hong）曾在社群媒體發文，呼籲全國「取消感恩節」。她3日在CNN節目上為這篇貼文辯護，並進一步強調自己在威斯康辛州州長選戰中逐漸獲得支持的進步派政見。

法蘭契斯卡．洪的雙親是韓裔美國移民，本身是一名專業廚師，2020年曾在X發文表示，自己的韓文名字是「Yunjung」（윤정），含有「正直、公僕」之意，也是威斯康辛州議會第一位亞裔議員。國會山莊報４日報導，她目前正在角逐民主黨威斯康辛州州長提名。

不過，法蘭契斯卡．洪曾於2021年在X發文寫道：「取消感恩節。早在1621年就應該這麼做了。」她接著指出：「如果非得經歷一場全球大流行，我們才會意識到，不該再慶祝殖民主義，以及那場造成原住民和女性死亡的最初超級傳播事件，那就這樣吧。」

這篇貼文如今已被刪除，CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）則詢問法蘭契斯卡．洪，是否仍堅持當時的說法。她表示，感恩節「對我們社區許多人而言，是極其痛苦的時刻」，接著補充：「所以，我想我當時是希望確保人們了解，這件事存在不同觀點，而觀點也可能隨時間改變。」

共和黨人持續抓住法蘭契斯卡．洪的這番言論猛攻，並將矛頭指向她可能成為民主黨威斯康辛州州長候選人一事。無黨派的《庫克政治報告》（Cook Political Report）編輯泰勒（Jessica Taylor）在X發文寫道：「這個有關感恩節的回答，與人們認定的『正常』實在相去甚遠。」

其他政治策士也表示認同。民主黨籍策士阿賽羅（David Axelrod）4日在X發文寫道：「正是這樣的回答，讓許多人認為，如果這名廚師贏得威斯康辛州州長初選，民主黨可能就要被『煮熟』（意指完蛋）了。」

民主黨 感恩節

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