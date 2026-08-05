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密西根民主黨參院初選成路線風向球 牽動2028大選布局

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國密西根州民主黨聯邦參議員初選今天登場並陸續開票，這場選戰已成觀察民主黨2028年大選路線的重要指標之一。

路透社報導，這場初選由進步派前公衛官員塞德（Abdul El-Sayed）對上溫和派聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）；塞德主張停止美國對以色列提供無條件軍事援助，史蒂文斯則獲民主黨高層和親以色列團體支持。

這是民主黨進步派與溫和派圍繞美國支持以色列政策的最新交鋒。今年全美多場民主黨初選都上演類似對決，但不同於那些自由派票倉的選戰，這次是在中西部關鍵搖擺州密西根舉行的全州性選舉，且這個聯邦參議員席次攸關民主黨能否掌控參議院，因此格外受到關注。

受訪的分析人士與民主黨策略人士說，這次選舉結果可能提供迄今最明確的訊號，反映民主黨選民較支持反建制、反對以色列和政治金權的訴求，還是傾向支持以色列的溫和路線。

曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任以巴談判特使的羅溫斯坦（Frank Lowenstein）表示，這場初選是民主黨未來意識形態走向的風向球，也可能影響2028年民主黨總統候選人如何處理美以關係。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，民主黨支持者對以色列的好感度，已由2018年的59%降至今年5月的22%。

民主黨策略人士指出，這場初選也成檢視選民對經濟問題及黨內建制派不滿情緒的重要指標。

若塞德勝出，將凸顯選民要求民主黨領導層換血的不滿情緒，以及他主張將納稅人的錢投入美國國內，而非用於支持以色列在加薩（Gaza）的戰事，獲得不少選民認同。

若史蒂文斯勝選，則代表她成功說服選民，在反建制氛圍下，經濟議題和擊敗共和黨的重要性仍高於以色列議題。

民主黨策略人士芬尼（Karen Finney）說：「無論結果如何，民主黨領導層都不應忽視支撐塞德選情的反現狀怒火，也不能認為史蒂文斯勝出就代表民主黨無須回應這些不滿。」

初選 民主黨 大選

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