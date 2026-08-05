圖謀行刺？男子勘查川普高球場維安 身藏高殺傷力彈藥被捕

美國加州洛杉磯郡警察局4日表示，一名武裝嫌犯2日下午稍晚在蘭喬帕洛斯維迪斯（Rancho Palos Verdes）的川普國家高爾夫球場被捕。

POLITICO與BBC報導，當時距離美國總統川普預定在當地舉行募款活動僅剩數日。嫌犯是38歲的泰勒（Jeanine John Taele）。便衣聯邦探員發現他拍照、錄影，似乎還在監視維安規畫作業，並於當地時間中午時段通報地方執法單位，泰勒隨即遭到逮捕。

根據郡警局通報，泰勒在高爾夫球場一處停車場遭到拘留後，郡警從他的口袋裡發現一個裝有空尖彈、可容納16發子彈的彈匣，隨後又從他停在球場的汽車搜出一把已裝填子彈的手槍，以及另一個裝有空尖彈的彈匣。

空尖彈擊中目標後會變平並擴張，對重要器官造成最大程度的傷害。加州擁有全美最嚴格的一些槍枝法律，已禁止可容納超過10發子彈的彈匣。郡警局重罪組探員與聯邦調查局（FBI）聯合反恐特遣隊3日搜查泰勒位於南加州住處，發現一把非法改裝的AR平台步槍、一把點45口徑手槍、防彈衣、大容量彈匣、大量手槍及步槍子彈，以及多本「載有令人擔憂言論」的筆記本。

川普目前正在加州訪問，準備參加4日在川普國家高爾夫俱樂部舉行的共和黨全國委員會晚宴。川普近年來曾躲過3次暗殺企圖。最近一次是在白宮記協晚宴期間，維安團隊事後表示將檢討總統維安規範。

官員尚未表示泰勒是否企圖傷害川普；泰勒目前因涉嫌隱匿攜帶槍枝及持有穿甲彈藥或違禁彈藥而遭到羈押，尚未因企圖傷害川普遭到刑事起訴。郡警局通報指出，這起案件已提交洛杉磯郡地方檢察官辦公室，調查人員並未發現任何持續存在的可信社區威脅。

報導指出，警方與泰勒接觸時，發現埃爾塞貢多（El Segundo）警局正因一起搶劫案追查他。調查仍在持續，並獲得美國特勤局協助。官員表示，日後可能提出更多罪名。