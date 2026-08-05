真實社群貼文牽動股市 川普推付費服務引議論

美國總統川普執政一年半以來，第一家庭的財富已空前增長，如今他又要推出收費服務，讓用戶能搶先瀏覽他經常引發市場波動的真實社群貼文，引發外界議論。

法新社報導，川普跟他的親近親屬一樣，遭指透過加密貨幣投資、房產交易、股市買賣與訴訟和解金，在他的第2個總統任期賺進數十億美元。

8月1日，川普媒體與科技集團（Trump Media &Technology Group）推出稱為Truth API的產品，這項服務最早於7月中亮相。

這個付費服務的訂閱者，可幾乎即時瀏覽川普在真實社群（Truth Social）的訊息，搶先一般民眾幾秒鐘。

川普在真實社群發布的內容，大多含有人工智慧（AI）生成的迷因，以及辱罵政治對手的訊息。但川普也會利用這個平台宣布重大消息，從伊朗戰爭的發展到貿易關稅等，這些消息往往會引發市場行情暴跌或飆升。

美國新聞媒體Axios報導，能搶先瀏覽川普貼文的每月訂閱費為6萬到10萬美元（約新台幣191萬元到318萬元）。根據「華爾街日報」，這項產品推出不久後，已有5家交易公司申請訂閱。

美國B.萊里財富管理公司（B. Riley WealthManagement）分析師霍根（Art Hogan）告訴法新社，推出這個新付費服務的背後構想是，「讓反應最快的投資人與演算法搶得短短一瞬間的先機」。

然而，批評人士認為這就是赤裸裸的貪腐。

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）今天在社群平台X上發文表示，他已提出一項法案，「將打擊這個腐敗行為，並確保所有美國人都能免費且平等地收到政府官員發布的公開消息」。

他的同僚華倫（Elizabeth Warren）與希夫（AdamSchiff）上週呼籲監管美國股市的證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）調查他們所稱「公然濫用總統職權謀取私利的行為」。

在這項新服務推出的幾個小時後，川普展示了他在真實社群的一言一行如何牽動市場走向：他8月1日宣布取消攻擊伊朗的計畫時，國際油價應聲下挫。

科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado,Boulder）法學教授李普頓（Ann Lipton）說，川普知道他發言的份量，他越是能擾動市場，他的新服務就越有價值。

專門研究股市監管的李普頓說：「這會讓川普有動機發布能牽動市場的消息，無論這類資訊的披露是否符合美國人民的利益。」