美國撤銷巴西駐美大使簽證 兩國外交摩擦再升溫

美國國務院官員今天表示，美方已撤銷巴西駐美大使的簽證；這是兩國之間最新一波外交爭端。

綜合法新社和路透社報導，這名官員說，此舉是因巴西遲遲未正式批准美國新任駐巴西大使人選，且拒絕向多名美國外交官核發簽證。他說：「我們認為，巴西政府應該迅速且正面回應我們的請求。」

不過，撤銷簽證並不代表巴西駐美大使將被驅逐出境。

這名要求匿名的官員說：「一名資深外交官的簽證被撤銷或取消，與將其驅逐出境是兩回事。這代表他們目前仍身處美國，但沒有簽證；只要巴西採取對等措施，正式批准我們提名的大使人選，他們的簽證就會恢復。」

這名官員強調，華府高度重視與巴西的關係，也尊重巴西人民透過自由、公平選舉選出的政府。

他說：「我們希望雙方能恢復正常、具建設性且透明的合作關係。」

巴西當局尚未立即對此做出回應。

一名巴西外交消息人士說，在這起最新外交摩擦發生前，巴西上個月以「存在遭政治利用風險」為由，拒絕向兩名計劃與選舉主管機關會面的美國官員核發簽證。

美國國務院發言人當時表示，這兩名官員原定前往巴西首都巴西利亞（Brasilia），與政府官員、宗教領袖及其他人士討論「選舉公正性、宗教自由與言論自由」等議題。

這名發言人說：「任何暗示存在意圖破壞民主國家選舉『陰謀』的說法，都是毫無根據的謊言。」

巴西拒發簽證前，右翼總統候選人、前總統波索納洛之子佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）再次毫無根據地宣稱巴西電子投票系統不安全；與此同時，美國總統川普也持續聲稱2020年總統大選存在大規模舞弊，導致他敗選。

2023年，波索納洛遭巴西選舉當局禁止競選公職，理由是他前一年在仍擔任總統期間提出類似說法。

波索納洛後來因在2022年敗選後企圖繼續掌權並密謀發動政變，遭巴西最高法院判處27年徒刑，目前正透過居家監禁服刑。