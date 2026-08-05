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Meta與OpenAI等4公司將見川普幕僚 談AI安全測試

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

路透社引述4名知情人士說法報導，美國科技公司Meta、Anthropic、Google及OpenAI人員今天將與美國總統川普幕僚會面，討論先進人工智慧（AI）模型自願安全測試。

報導說，這場會議時值外界對AI代理失控疑慮升高。OpenAI和Anthropic近日披露旗下AI工具在測試過程中入侵其他公司系統。這些駭入事件引發美國國會議員擔憂功能日益強大的AI模型可能被用於執行或協助網路攻擊。

知情人士透露，白宮這場會議將聚焦美國政府評估美國最先進AI模型駭入能力的行動。

川普政府6月曾表示，將要求開發這些模型的企業在計劃對外發布前最多30天自願將模型提交政府測試。5位民主黨籍聯邦參議員今天呼籲川普與國會合作通過立法，讓美國製造的最先進AI模型測試成為常設性措施。

這些參議員在信中表示：「美國禁不起讓最先進美國AI系統陷入不透明、逐案限制的政策環境，而中國的替代選項卻顯得更低價、更容易取得，也更能預測部署狀況。」

白宮昨天在聲明中說，測試細節已敲定，但未說明是否將對外公布。

川普政府至今除了表示美國官員正密切關注OpenAI入侵事件外，幾乎未有更多公開說明。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上週曾親訪白宮。

OpenAI Meta 川普

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