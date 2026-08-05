Palantir營收暴增 第2季業績年增1.4倍 上調財測

美國資料分析業者Palantir上調全年營收與獲利展望，上季營收也遠遠超過華爾街預期，並形容商業市場對該公司資料分析工具的需求好到令人吃驚，「彷彿來自另一個世界」（otherworldly）。消息帶動股價在美股4日早盤暴漲25%。

Palantir預期，今年全年調整後營業利益將達48.9億至49.1億美元，高於先前預估區間上限的44.5億美元。該公司也預估，全年營收可達81.6億美元，高於市場預估的約77億美元。

執行長卡普（Alex Karp）表示，美國商業業務第2季表現「驚人」，營收年增149%至7.64億美元，大幅超越分析師預估的7.164億美元。

強勁財測緩解投資人對Palantir成長展望的疑慮。市場原先憂心，隨著Anthropic等AI模型開發商開始銷售軟體，以及美國以外各國政府日益傾向與本土科技公司合作，Palantir的業務可能受衝擊。

卡普在致投資人的信中反駁AI新創將取代Palantir的說法，並警告，若企業直接將AI模型部署於自家環境中，等於是「放任AI模型在他們的家中自由運行」，存在潛在風險。

這家公司起初是一家低調的矽谷新創，主要向美國政府及盟國軍方提供客製化資料分析軟體。川普重返白宮後，卡普、技術長桑卡爾及其他高層更加積極塑造親政府形象。自2024年底以來，Palantir市值已增加超過一倍，目前達約3,000億美元。

現代戰爭型態的改變以及地緣政治風險升高，促使各國政府持續增加對先進國防技術的投資，雖然Palantir在美國政府市場仍維持強勁成長，但歐洲各國領導人近來陸續表示，希望降低對美國科技公司的依賴，轉向扶植本土企業。近幾個月，法國與英國政府官員都已著手終止與Palantir的合作案。

在上季，Palantir海外營收年增33%至3.625億美元；相較下，美國市場營收暴增115%至15.7億美元。