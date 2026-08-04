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路透：川普政府起草禁令 不讓陸製新型光纖收發器進入美國

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
路透報導，消息人士透露，川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI基礎設施，官員希望最快今年就能實施。美聯社
路透報導，消息人士透露，川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI基礎設施，官員希望最快今年就能實施。美聯社

路透報導，消息人士透露，川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI基礎設施，官員希望最快今年就能實施。

報導指出，負責監管美國電信行業的聯邦通訊委員會（FCC）正推動這項措施，主要針對的是中國製造的新型號光纖收發器（optical transceiver）。這類設備可讓數據透過光纖電纜以光速在資料中心內部傳輸。FCC官員希望這項措施能夠在今年公布並生效。

此舉是防止中國企業竊取數據、植入惡意軟件，或干擾美國資料中心的運行。資料中心存放著用於訓練和運行AI模型的晶片。消息人士強調，FCC仍有可能修改或擱置這項禁令，但這也再次凸顯，川普政府試圖限制中國技術滲透到美國尖端產業。　

報導指出，美國若禁止進口中國新型資料中心設備，可能會對中國的中際旭創造成衝擊。該公司是全球最大的收發器供應商之一，6月已被美國國防部列入涉嫌與中國軍方有關聯企業名單。亞馬遜AWS等美國雲端公司也將受影響，被迫轉向其他供應商，例如總部位於美國的Coherent和Lumentum。

據Counterpoint Research的數據，中際旭創在全球資料中心收發器市場占有率達27%。另據美國創新基金會的一份報告，Coherent和Lumentum雖擁有具競爭力的技術，但規模不足以取代陸廠。該報告還補充，中際旭創90%的收入來自中國以外地區。　

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