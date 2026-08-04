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以為還有1小時！美記者喝杯咖啡回來錯過航班 提醒搭機別犯這錯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架美國航空班機2025年11月18日停靠在紐約拉瓜迪亞機場登機門。資料照片。路透
一架美國航空班機2025年11月18日停靠在紐約拉瓜迪亞機場登機門。資料照片。路透

醫療緊急狀況、嚴重塞車或改變心意，都是錯過班機的正當理由，一杯咖啡卻不是。《華盛頓郵報》旅遊記者賽克斯（Andrea Sachs）等待延誤班機起飛期間，到機場貴賓室喝咖啡；等她回到登機門時，所有乘客都已登機，艙門也已關閉。儘管飛機仍與空橋連接，服務人員仍不讓她登機。

就因為這杯咖啡，賽克斯沒能趕上從華府飛往波士頓的美國航空班機，也未能如期與母親見面。她事後檢視當天所做的決定，並請旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）評估哪些環節可以採取不同做法。

賽克斯的班機原定7月22日下午5時起飛。出發前一天，美東遭遇強烈風暴，各航空公司大量班機延誤或取消。她收到美航警告天氣可能干擾行程的電子郵件，但查看華府和波士頓的天氣預報後，認為兩地天氣似乎都不算極端，因此沒有更改行程。

納斯特羅建議旅客一整天都應查看不同來源的天氣資訊，「即使影響不大，或只出現在鄰近地區，也隨時可能進一步波及航空網路」。

搭機當天下午稍早，賽克斯陸續透過簡訊、電子郵件和App收到班機因「空中交通管制」延誤的通知。收到第4次更新時，班機已改至下午6時42分起飛。幾度準備前往機場卻又作罷後，她終於從辦公室出發，以防航空公司突然將起飛時間往前調。納斯特羅認為這項決定正確，但她也應查詢備用班機，以防班機取消。

賽克斯抵達機場時還有一段空檔，便前往登機門附近的貴賓室，但得知要等25至30分鐘後，因為不想冒著錯過班機的風險而沒有停留。納斯特羅表示：「跳過貴賓室是明智之舉，因為那裡不會廣播航班通知，你只能自行密切掌握航班動態。」

不過，賽克斯隨後在登機門收到簡訊，得知波士頓實施地面停飛措施，班機改至下午7時36分起飛。服務人員接著宣布「8時升空（wheels up）」，意味著還要再等約90分鐘。賽克斯沒有詢問飛機後推時間，便以為還有足夠時間喝咖啡，因此回到貴賓室。

納斯特羅指出，升空是從跑道起飛，後推（push back）則是離開登機門，服務人員原本應告知對旅客更具參考價值的後推時間。這項資訊會顯示在機場航班資訊看板，也會透過通知傳送至旅客的個人裝置。

貴賓室仍要等25分鐘，賽克斯以為距離起飛還有約1小時，因此接受候補。但納斯特羅指出，1小時看似充裕，實際上卻「不上不下」，旅客應留在登機門附近，因為機組人員和登機門服務人員的動向，通常比推播通知更早透露航班是否有變化。

正當賽克斯與同班機乘客梅根聊天時，她突然注意到時間。美航最後一則簡訊顯示，班機將於下午7時35分起飛，當時已接近7時。梅根前往登機門查看航班時，賽克斯留下來看著飲料；但梅根回來時神情慌張，表示班機已完成登機，兩人都沒趕上。

美航表示，班機因天氣或空中交通管制限制而延誤時，起飛時間可能「隨著情況變化」而改變，旅客接近公告的起飛時間時應留在登機門附近。兩人趕到空無一人的登機門後，服務人員告訴她們，艙門已關閉，不會再打開。梅根要求讓兩人登機，但賽克斯知道登機會在起飛前15分鐘截止，因此保持沉默。

由於客服櫃檯已關閉，賽克斯只能求助App的聊天機器人，但對方無法理解她「因為一杯咖啡而錯過班機」。納斯特羅建議，與機器人溝通時應採用「因溝通問題而錯過班機」等制式說法，最好直接找真人處理。賽克斯隨後致電客服，兩人最後獲安排改搭晚上10時30分的班機。

賽克斯事後認為，最重要的教訓就是班機延誤時絕對不應離開登機區，因為起飛時間可能隨時變動。如果當時知道這一點，她就會留下來等候，並在飛機進入巡航高度後再點咖啡。

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