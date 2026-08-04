快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

3青少年控社媒造成心理健康受損 TikTok開庭前和解

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
3名未成年原告指控TikTok平台的設計導致成癮。美聯社
3名未成年原告指控TikTok平台的設計導致成癮。美聯社

加州法院排程即將審理3名未成年控訴案，指社群媒體TikTok的設計刻意製造成癮，導致他們心理健康受損；原告律師今天表示，TikTok已同意與3名原告和解。

原告律師范山德（Joseph VanZandt）指出，和解細節尚屬保密，需待與TikTok完成書面和解協議後才會最終確定。

TikTok則尚未即回覆路透社置評要求。

此3案屬於加州法院約3300件集體訴訟案當中的指標性案件（Bellwether cases）。

根據原告律師說法，3名未成年原告指控TikTok平台的設計導致成癮，引發他們焦慮、憂鬱、自殘與飲食失調等心理健康問題。

此案即將開庭審理，TikTok選擇開審前，與這3名青少年達成和解。

另外，在聯邦法院還有約2600起類似案件，且幾乎全美各州檢察官都已經起訴。

TikTok 社群媒體

延伸閱讀

紐時賞析／分手後滑不出去：TikTok失戀內容迴圈

青少年迷社群影音 思辨與識讀教育同樣重要

新加坡父子狂搖夾娃娃機！強搶寶可夢卡等8獎品 店主報警拒和解

短影音吸注意力 偏鄉學生刷社群影片成日常

相關新聞

3青少年控社媒造成心理健康受損 TikTok開庭前和解

加州法院排程即將審理3名未成年控訴案，指社群媒體TikTok的設計刻意製造成癮，導致他們心理健康受損；原告律師今天表示，...

民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢 川普支持率跌至35%

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國民眾認為民主黨的經濟施政能力優於共和黨，為近10年來首見；...

美國爆寄生蟲病疫情首釀2死！45州1.8萬人「爆炸腹瀉」感染源曝光

BBC報導，美國爆發大規模環孢子蟲病疫情，已蔓延至45州，全美累計近7000例實驗室確診病例。密西根州衛生官員近日證實，當地出現這波疫情首兩例相關死亡個案；2名死者原本都有嚴重慢性疾病，可能因感染環孢子蟲及脫水而使病況惡化。

美國罕見大砍海外據點！傳擬關閉5處駐外機構 日本名古屋入列

路透引述多名知情人士透露，美國國務院已通知國會，計畫關閉位於日本、印尼、喀麥隆、加拿大及格瑞那達的5處駐外機構。這波縮編並非出於特定地緣政治事件，美國一次關閉多個海外據點的情況相當罕見。部分外交及國安官員憂心，加上川普政府裁撤美國國際開發總署，恐削弱華府影響力、造成權力真空，讓中國大陸與俄羅斯等對手有機可乘。

「屢敗屢戰」川普關稅又挨告！民主黨主政25州控新301關稅越權

美國政府7月24日對60個貿易夥伴加徵10%或12.5%的新關稅，理由是這些貿易夥伴未採取足夠措施，阻止強迫勞動生產的商品出口。美國25個由民主黨主政的州3日向美國國際貿易法院提起訴訟，主張總統川普新加徵的關稅與先前大多數全面性關稅一樣，超越總統對進口商品徵稅的法定權限。

川普301關稅又挨告 逾20州控強迫勞動調查是「騙局」

美國超過20名民主黨籍州檢察長提告，挑戰川普政府以強迫勞動問題為由，對逾60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅。他們指控，政府進行的調查只是一場「騙局」，並以強迫勞動為藉口，繼續推行違法的關稅計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。