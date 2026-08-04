3青少年控社媒造成心理健康受損 TikTok開庭前和解

加州法院排程即將審理3名未成年控訴案，指社群媒體TikTok的設計刻意製造成癮，導致他們心理健康受損；原告律師今天表示，TikTok已同意與3名原告和解。

原告律師范山德（Joseph VanZandt）指出，和解細節尚屬保密，需待與TikTok完成書面和解協議後才會最終確定。

TikTok則尚未即回覆路透社置評要求。

此3案屬於加州法院約3300件集體訴訟案當中的指標性案件（Bellwether cases）。

根據原告律師說法，3名未成年原告指控TikTok平台的設計導致成癮，引發他們焦慮、憂鬱、自殘與飲食失調等心理健康問題。

此案即將開庭審理，TikTok選擇開審前，與這3名青少年達成和解。

另外，在聯邦法院還有約2600起類似案件，且幾乎全美各州檢察官都已經起訴。