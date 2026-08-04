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民調：民主黨近10年首奪經濟議題優勢 川普支持率跌至35%

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普的支持率下滑至35%。路透
美國總統川普的支持率下滑至35%。路透

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國民眾認為民主黨的經濟施政能力優於共和黨，為近10年來首見；此外，美國總統川普的支持率下滑至35%。

路透社報導，這項於7月29日至8月3日進行的民調顯示，伊朗戰爭推升能源價格等，使川普經濟施政表現備受考驗，恐拖累共和黨11月期中選舉選情；這場選舉將決定未來兩年的國會控制權。

根據路透社/益普索民調，川普支持率由上月的37%降至35%，僅比他第2任期最低支持率高出1個百分點。

在已登記選民中，約37%認為民主黨在美國經濟政策方面表現較佳，36%支持共和黨，另有27%表示不確定，或認為其他政黨會做得更好。

從川普2017年至2021年第1任期的大部分時間，到民主黨籍總統拜登4年任期，再到川普第2任期初期，共和黨一直在經濟議題上保持優勢。不過，路透社/益普索2017年5月完成的一項民調曾顯示民主黨略占上風，但當時提問方式不同，受訪者無法選擇「不確定」或「其他政黨」。

然而，共和黨在經濟議題上的優勢在川普本屆任期內持續縮小，近幾個月甚至降至零，原因之一是美國與以色列2月對伊朗發動攻擊，以及此後持續延燒的戰事推升汽油價格，加劇美國家庭的財務壓力。

自戰爭爆發以來，美國汽油價格已飆升逾25%，平均每加侖油價增加超過1美元。

這項全國性線上民調發現，若今天舉行國會選舉，42%的已登記選民會把票投給民主黨候選人，37%支持共和黨候選人，而無黨籍選民對民主黨的支持度則領先共和黨12個百分點。共和黨將在11月3日的選舉中，力保其在國會的微弱多數。

不過，民調反映的是全國整體政治氛圍，國會選舉實際情勢更為複雜。在眾議院435個席位中，預計僅約36席競爭較為激烈；而在參議院，則有大約8席可能成為關鍵搖擺席次。

這項民調公布前，川普今天上午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我真正的民調數字，不是那些假新聞媒體捏造的數字，而是我有史以來最好的。」

路透社/益普索最新民調共訪問4505名美國成年人，抽樣誤差為正負2個百分點。

民主黨 川普 民調

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