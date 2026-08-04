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美國爆寄生蟲病疫情首釀2死！45州1.8萬人「爆炸腹瀉」感染源曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府一家雜貨店萵苣。路透
華府一家雜貨店萵苣。路透

BBC報導，美國爆發大規模環孢子蟲病疫情，已蔓延至45州，全美累計近7000例實驗室確診病例。密西根州衛生官員近日證實，當地出現這波疫情首兩例相關死亡個案；2名死者原本都有嚴重慢性疾病，可能因感染環孢子蟲及脫水而使病況惡化。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，環孢子蟲（Cyclospora）是一種會感染腸道的寄生蟲，可透過受糞便污染的食物或飲水傳播，感染後可能出現「爆炸性腹瀉」。這類疫情多半發生在春末及夏季，通常很少致命；環孢子蟲病不如沙門氏菌、大腸桿菌等食源性疾病常見，許多病例也無法追查到確切感染源。

美聯社報導，CDC目前掌握超過1萬8000例確診或疑似病例，不過聯邦統計通常落後各州通報；綜合各州數據，全美病例可能已超過2萬例。

密西根州是這波疫情重災區，州政府紀錄顯示，當地病例已超過1萬1000例、193人住院，不過其中許多病例尚未經實驗室確認。

聯邦衛生官員已確認，美國農產品供應商泰勒農場（Taylor Farms）從墨西哥進口、供應連鎖速食品牌塔可鐘（Taco Bell）在9州門市的萵苣，是這波疫情的感染源之一。截至7月底，相關病例達1947例，至少98人住院。塔可鐘已將相關萵苣下架，泰勒農場也自願召回來自墨西哥中部的產品。

CDC表示，調查仍在進行，不排除還有其他品牌、餐廳、零售商或配送管道涉入。

CDC表示，過去曾有環孢子蟲疫情與使用遭糞便污染水源灌溉的蔬果有關，建議所有蔬果即使標示「已預洗」仍應用流動清水沖洗。不過單靠清洗未必能完全去除寄生蟲，將食物加熱至至少攝氏70度則可將其殺死。

寄生蟲

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