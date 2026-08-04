「屢敗屢戰」川普關稅又挨告！民主黨主政25州控新301關稅越權

美國政府7月24日對60個貿易夥伴加徵10%或12.5%的新關稅，理由是這些貿易夥伴未採取足夠措施，阻止強迫勞動生產的商品出口。美國25個由民主黨主政的州3日向美國國際貿易法院提起訴訟，主張總統川普新加徵的關稅與先前大多數全面性關稅一樣，超越總統對進口商品徵稅的法定權限。

路透報導，各州與小型企業已成功挑戰川普第二任期內實施的全球性關稅。然而，川普儘管接連在法律上受挫，仍將關稅作為外交政策的核心支柱；最新一輪全球性關稅依據《1974年貿易法》第301條實施，影響美國超過99%的進口商品。

美國小型企業此前已在新關稅7月生效當天提告，試圖阻止關稅實施。提告的州包括俄勒岡州與紐約州，全部由民主黨籍州檢察長或州長主政。俄勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）在聲明中表示：「儘管一路敗訴，川普如今又試圖為勞工家庭與俄勒岡州本土企業製造更多混亂。」

第301條旨在打擊其他國家的不公平或歧視性經濟行為，過去已有總統動用這項條款。但各州與小型企業在訴訟中表示，第301條關稅歷來都針對特定國家與產業，以解決特定問題，川普這種一概而論的做法沒有歷史先例。

各州的起訴書與小型企業先前提起的兩起訴訟一樣，也主張新關稅以「強迫勞動」為藉口，重新實施已被法院裁定違法的關稅。他們表示，對進口商品全面徵稅，無助於解決全球強迫勞動問題。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，這些關稅是針對其他國家不公平貿易行為做出的適當且合法回應。德賽表示：「外國未禁止進口以強迫勞動生產的商品，也未有效執行禁令，既不合理，也對包括美國勞工在內的美國商業活動造成負擔，必須加以處理。」