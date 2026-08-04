快訊

SUBWAY變貴了！15款潛艇堡貴8～12元 早餐系列、沙拉通通也調漲

像轟炸巨響！彰化市彰基附近早餐店深夜氣爆 碎片四散滿街

白海豚亂父親節？ 專家曝2大關鍵影響颱風路徑 1情況在家門口緊急轉彎

聽新聞
0:00 / 0:00

川普301關稅又挨告 逾20州控強迫勞動調查是「騙局」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府依《1974年貿易法》第301條加徵全球關稅，如今遭美國逾20名州檢察長提告挑戰。路透
川普政府依《1974年貿易法》第301條加徵全球關稅，如今遭美國逾20名州檢察長提告挑戰。路透

美國超過20名民主黨籍州檢察長提告，挑戰川普政府以強迫勞動問題為由，對逾60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅。他們指控，政府進行的調查只是一場「騙局」，並以強迫勞動為藉口，繼續推行違法的關稅計畫。

這已是川普貿易政策面臨的最新法律挑戰，可能再次掀起曠日廢時的司法攻防戰。今年稍早，聯邦最高法院已駁回川普多數關稅措施，裁決他不得援引緊急經濟權力，向貿易夥伴課稅。

儘管如此，川普政府隨即援引兩項美國貿易法，對主要貿易夥伴徵收至少10%關稅，試圖繞過裁決。其中強迫勞動關稅依據的是《1974年貿易法》第301條。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，這是川普第三次企圖非法加徵關稅，只會提高美國家庭與小型企業的生活及經營成本。

先前成功挑戰川普緊急關稅的教育玩具商Learning Resources也再度提告，批評政府以前所未見、毫無依據，且不加區別的方式濫用第301條，向美國民眾、原告所屬家族企業及其顧客徵收數十億美元稅款。

公共利益法律機構自由正義中心（Liberty Justice Center）也另提訴訟，主張政府不能只靠更換法律依據，來保住預設的全球關稅政策。

白宮發言人德賽則辯護回應，政府依法採取行動，要求各國消除對美國商業造成負擔的不合理行為與政策。外國未禁止並有效執行對強迫勞動產品的進口禁令，構成美國商業與勞工的負擔，因此必須處理。他補充表示，第301條關稅自川普第一任期以來，已證明是能經得起法律考驗的政策工具。

川普 關稅 貿易法

延伸閱讀

徐遵慈／美301調查 川普稅2.0來臨

43中企涉強迫勞動？ 中國棉協批美「有罪推定」

強迫勞動貨品輸入審定機制拍板 30天內完成審查

美國愈來愈像中俄？專家示警：川普商業交易助長貪腐

相關新聞

美日將再聯手拉升日圓 川普：將有「財務利益」

日本財務大臣片山皋月三日證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動，美國總統川普也表示因「日本求助」，美國買入日圓。這是十五年來美日首度聯手干預匯市。

繞開美國 伊朗改找阿曼談開放航道

伊朗三日表示，正與阿曼就重新開放荷莫茲海峽展開談判，可能開闢一條新臨時航道，以恢復該海峽商業航運，但尚未重啟與美談判。

斬首前的最後機會！川普稱美國與伊朗正在談 今天或明天會有進展

美國總統川普3日在白宮表示，正把「最後能給的機會」都給伊朗，希望伊朗達成協議，並證實，儘管伊朗外交部傳出不同說法，雙方確實正在會談。

美伊同釋和解善意…道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美國股市8月頭一個交易日勁漲，道瓊工業指數收在歷史新高。美國總統川普釋出重回外交途徑解決伊朗問題的意向，帶動油價和美債殖利率下跌，暫時紓解投資人對能源價格飆升和科技股賣壓加深的疑慮。市場焦點也轉向本周密集登場的企業財報。

Fed官員樂觀美通膨趨緩 重申目前利率政策處「適宜位置」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他仍樂觀認為通膨壓力正朝著逐步趨緩的方向發展。

川普堅稱美伊正談判 若沒協議…伊朗會面臨「斬首」

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮表示，如果伊朗不同意達成結束兩國衝突的協議，就會面臨「斬首」，而德黑蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。