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美國環孢子蟲病擴大 密西根州2死
美國密西根州衛生廳今天表示，州內爆發的環孢子蟲病（cyclosporiasis）疫情已造成2人死亡。
環孢子蟲病是由寄生原蟲隱孢子蟲（Cryptosporidium parvum）或環孢子蟲（Cyclosporacayetanensis）所引起的腸道感染疾病。主要透過食用或飲用被糞便污染的食物或水而感染。潛伏期約2到14天，常見症狀包含持續性水瀉、劇烈腹痛、噁心、疲倦等。
路透社報導，醫療紀錄顯示2名死者原本就患有嚴重慢性病，病情可能因感染環孢子蟲病及脫水而加劇；密西根州衛生廳表示不會再公布這2起病例的進一步細節。
環孢子蟲病一般而言並不致命，在美國因感染此病而死亡的情況相當罕見。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，這種由寄生蟲引起的腸道感染，會引發腹瀉、噁心及其他腸胃不適等症狀；近幾個月來，全美相關病例呈持續上升趨勢。
密西根州衛生官員通報，目前當地與這波病情相關的病例累計已達1萬1234例，較7月31日的數據又增461例。
密州衛生廳報告顯示，截至7月30日，密西根州這波病情有193人住院治療。
全美方面，截至7月28日CDC記錄到6707例經實驗室確診的環孢子蟲病病例，另有超過1萬1500件疑似病例正等待進一步檢驗或調查。
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