德州首位共和黨女性眾議員葛蘭傑逝世 享壽83歲

美國德州首位共和黨女性聯邦眾議員葛蘭傑今天逝世，享壽83歲。聯邦眾議院議長強生讚揚，葛蘭傑是開創先河的人物，她從政期間突破了女性參與公職的障礙。

路透社等媒體報導，葛蘭傑（Kay Granger）於1997年起代表德州選區出任聯邦眾議員，在2023年宣布不尋求連任後，於2025年卸任，結束近30年國會生涯。

強生（Mike Johnson）指出，葛蘭傑不僅是德州沃斯堡（Fort Worth）首位女市長，也是首位代表德州進入聯邦眾議院的共和黨女性。

此外，葛蘭傑也是首位擔任聯邦眾議院撥款委員會（House Committee on Appropriations）主席的女性共和黨人。

不過，在葛蘭傑之前，兩名民主黨籍女性眾議員羅伊（Nita Lowey）與迪勞洛（Rosa DeLauro）已先後出任該職。

迪勞洛今天發表聲明指出：「在她（葛蘭傑）職涯的每一個階段，她都憑藉穩健的領導風格，以及對國會履行憲法責任、為美國人民投入資源的信念，贏得兩黨議員的尊敬。」