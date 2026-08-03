聽新聞
0:00 / 0:00
德州首位共和黨女性眾議員葛蘭傑逝世 享壽83歲
美國德州首位共和黨女性聯邦眾議員葛蘭傑今天逝世，享壽83歲。聯邦眾議院議長強生讚揚，葛蘭傑是開創先河的人物，她從政期間突破了女性參與公職的障礙。
路透社等媒體報導，葛蘭傑（Kay Granger）於1997年起代表德州選區出任聯邦眾議員，在2023年宣布不尋求連任後，於2025年卸任，結束近30年國會生涯。
強生（Mike Johnson）指出，葛蘭傑不僅是德州沃斯堡（Fort Worth）首位女市長，也是首位代表德州進入聯邦眾議院的共和黨女性。
此外，葛蘭傑也是首位擔任聯邦眾議院撥款委員會（House Committee on Appropriations）主席的女性共和黨人。
不過，在葛蘭傑之前，兩名民主黨籍女性眾議員羅伊（Nita Lowey）與迪勞洛（Rosa DeLauro）已先後出任該職。
迪勞洛今天發表聲明指出：「在她（葛蘭傑）職涯的每一個階段，她都憑藉穩健的領導風格，以及對國會履行憲法責任、為美國人民投入資源的信念，贏得兩黨議員的尊敬。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。